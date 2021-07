Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAROMA Un imprenditore voleva assumerlo, ma lui aveva il reddito di cittadinanza e voleva cumularlo con il lavoro nero. Quindi ha deciso di picchiarlo, per provare a impedire che la sua posizione venisse messa in regola, facendogli perdere il sussidio. È solo la più incredibile delle storie degli ultimi 77 furbetti del Reddito scoperti ad Agrigento. In questo caso è stato il datore di lavoro, titolare di un'azienda agricola a Naro...