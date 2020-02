LA STORIA

ROMA «Papà, è andata benissimo, siamo tutti negativi, possiamo partire. Ora vado a dormire, è stata una lunga giornata», scrive da Yokohama, un giovane italiano che fa parte dell'equipaggio della Diamond Princess, dopo la comunicazione dei responsi dei test sul coronavirus. A terra, il pool di medici arrivati da Roma, formato da militari e specialisti dello Spallanzani, sono in riunione, sul molo di Yokohama. La nave da crociera è ferma dal 4 febbraio, si è arrivati a 634 contagiati su 3.700 passeggeri. Tra gli italiani solo un settantaduenne era risultato positivo e, almeno per ora, non potrà salire sull'aereo che decollerà oggi e arriverà domani, riportando a casa venti connazionali. Un'altra decina, vale a dire una parte dell'equipaggio, resterà a bordo, compreso il comandante Gennaro Arma perché la nave non può essere abbandonata ora che gradualmente i passeggeri stanno andando via. Sul Boeing 767 dell'Aeronautica militare che decollerà oggi alle 14 da Tokyo saliranno in 20, insieme ad altri passeggeri tedeschi, sloveni e greci. Scalo a Berlino, dove scenderà una parte dei viaggiatori non italiani, e poi atterraggio domattina a Pratica di Mare. C'è il tempo per la sanificazione delle palazzine della Cecchignola, dove tra ieri e oggi è finita la quarantena dei 55 che erano a Wuhan che lasceranno i locali a disposizione di chi arriva da Yokohama. Le incognite, prima che degli ultimi test, erano molte. Già la giornata era iniziata con la morte di due passeggeri giapponesi della Diamond di 84 e 87 anni. Inoltre, c'era il rischio che anche tra gli italiani il conto finale dei contagiati fosse più alto. I medici dell'Esercito e le due specialiste dello Spallanzani, le dottoresse Angela Corpolongo e Maria Cristina Grenci, ieri mattina sono salite sull'enorme nave da crociera, con la mappa delle stanze, per recuperare i passeggeri italiani e portarli fuori per i test. Indossavano tute e guanti protettivi, si sono mossi in uno scenario irreale, perché ormai la stragrande maggioranza delle cabine del gigante del divertimento e del lusso sono vuote. Restano solo le tracce degli ultimi giorni, come i cartelli lasciati dai passeggeri per ringraziare l'equipaggio che li ha sempre assistiti. Hanno salutato il comandante Arma, fedele al suo ruolo fino all'ultimo. Dicono di lui: «È in buona salute e sta guidando il suo team in questa situazione straordinaria».

STRATEGIA

Gli esami sono stati svolti in due tranche, in due gruppi da dieci. «Ci avevano parlato di alcuni responsi positivi - racconta ai genitori uno dell'equipaggio - ma abbiamo scoperto che non eravamo noi italiani. Stiamo bene, possiamo tornare». Quasi contemporaneamente il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato: «Gli italiani che erano sulla Diamond Princess in Giappone sono risultati tutti negativi salvo il caso già noto. Attendiamo le ultime autorizzazioni dalle d'autorità giapponesi per riportarli casa». Poi la conferma: il volo di ritorno decollerà oggi. L'incubo, almeno per una parte degli italiani che stavano sulla Diamond Princess, sta finendo.

Ieri ci sono state anche altre belle notizie. Il bollettino dello Spallanzani conferma che i due ragazzi italiani ricoverati - il friulano di 17 anni, negativo, e l'emiliano di 29, positivo - stanno bene e non hanno la febbre. Anche i due turisti giapponesi infetti di 66 e 65 anni, che fino a qualche giorno fa erano gravi, ora stanno meglio, non sono più in rianimazione e respirano autonomamente. Su scala internazionale i dati della Cina certificano una brusca frenata dei nuovi infetti. Apparentemente anche questa è una svolta importante, ma in realtà influisce sui numeri la decisione di cambiare nuovamente i criteri per conteggiare i casi confermati, con una scelta opposta a quella che una settimana fa aveva provocato un brusco aumento. Ora nella provincia di Hubei non si contano più quelli rilevati senza i test. Così i nuovi infetti sono stati solo 394. Il totale è di 75.730 contagiati. Due morti e cinque casi in Iran, mentre in Corea del Sud, che già ha 104 contagiati, c'è la storia di un nuovo super diffusore: allerta nella città di Daegu, dove il sindaco ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa, perché una donna di 61 anni che fa parte di un gruppo religioso cristiano partecipando attivamente alle funzioni nella Chiesa di Gesù Shincheonji, ha contagiato decine di persone.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA