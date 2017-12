CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAROMA Non in affido, ad una famiglia terza. Il figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher deve restare nella famiglia di origine, ha sostenuto ieri Francesca Ceriani, Pg della Cassazione, chiedendo ai magistrati della prima sezione civile, di affidare il piccolo ai nonni materni. «I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi perché ogni bambino ha diritto a crescere nella famiglia dove è nato, e anche se Boettcher e Levato sono responsabili di crimini raccapriccianti, dare in adozione il loro figlio equivarrebbe a una non...