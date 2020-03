LA STORIA

ROMA La riapertura delle scuole rimandata di due settimane (al 6 aprile), mentre torna a crescere il numero di contagiati e preoccupano nuovi potenziali focolai, anche nella capitale Seul. In Corea del sud indicata da più parti nei giorni scorsi come modello virtuoso di lotta contro il coronavirus - la battaglia si fa più dura del previsto, col ritorno alla normalità che sembra allontanarsi, mentre il governo annuncia nuove misure restrittive, sostanzialmente arrendendosi a fare marcia indietro rispetto all'approccio aggressivo ma permissivo seguito finora.

Ieri nel paese asiatico sono stati registrati 147 nuovi casi che portano il totale, sin qui, a 8.799 e i morti hanno raggiunto quota 102. Nella seconda settimana di marzo i nuovi casi d'infezione da Covid-19 avevano seguito un netto rallentamento, mentre le giornate di mercoledì scorso (152) e ieri hanno fatto temere nuove possibili impennate. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente nuovi potenziali focolari, dopo che sono stati rilevati decine di casi in una casa di cura a nella contea di Bonghwa (nel nord del paese) e in un ospedale di Seongnam, alla periferia di Seul, dove sono risultati contagiati almeno due medici.

I CASI

Sempre nella capitale si sono registrati altri casi in un call center, in una chiesa protestante e in un internet café. La tattica seguita dalla Corea del sud nelle scorse settimane era stata quella di eseguire centinaia di migliaia di tamponi isolando subito i positivi asintomatici. Ma senza imporre la chiusura di luoghi di ritrovo né, tantomeno, di impianti produttivi. La risposta della Corea del sud è in un certo senso agli antipodi rispetto a quella cinese, perché non ha previsto l'isolamento di città o aree del paese, dove le attività, fino a ieri sono proseguite regolarmente. Nell'impianto di Gumi (nel nord del paese) - dove Samsung produce smartphone - ieri è stato trovato positivo al Covid-19 un altro operaio (il settimo) ma la fabbrica, come tutte le altre, va avanti come se nulla fosse.

Tuttavia i dati non confortanti delle ultime ore hanno costretto ieri il premier ad annunciare un giro di vite. Chung Sye-kyun ha decretato la sospensione per 15 giorni di tutte le cerimonie religiose, delle attività sportive al chiuso e delle attività di intrattenimento, tra le quali non faranno eccezione i popolarissimi karaoke. Chung ha definito le prossime due settimane critiche per la battaglia che la Corea del sud (una tra le più dinamiche economie asiatiche) sta combattendo contro il virus. Dopo che i riti collettivi della setta Shincheonji nelle scorse settimane avevano diffuso il contagio tra migliaia di adepti, alcune chiese protestanti hanno continuato a tenere le loro funzioni, nonostante gli inviti del governo.

Così come fino a ieri erano rimasti aperti night club, cinema e teatri, luoghi dove il contagio può essere trasmesso in breve tempo a un gran numero di persone. Ma ora il governo sembra voler adottare la linea dura: «Per le strutture che non seguiranno gli ordini, il governo prenderà ogni provvedimento legale, imporremo chiusure amministrative e intenteremo cause per risarcimento danni - ha dichiarato ieri il premier . E non dobbiamo dimenticare di aumentare il distanziamento sociale per fermare la diffusione del virus e restituire i nostri bambini alla loro pacifica routine».

Michelangelo Cocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA