LA STORIAROMA «Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega era buono e coraggioso. C'era quando avevi bisogno. Si sentiva sempre in servizio», ripetono nei vicoli tra Campo de' Fiori, piazza Farnese e Portico d'Ottavia a Roma. Non sono cantilene per i taccuini, è il sentimento genuino e non artefatto di chi ha ricoperto di fiori l'entrata della stazione dei carabinieri. In tanti sono corsi nel tardo pomeriggio a riempire la chiesa dove si celebrava la messa per ricordarlo. «Quando abbiamo visto la sua foto sui siti - sussurra un commerciante di...