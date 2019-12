LA STORIA

ROMA Ha scelto di togliersi la vita il giorno di Natale, sconvolgendo un intero Paese. Ari Behn, scrittore norvegese 47enne noto prima come ex marito della principessa Martha Louise e poi come accusatore di Kevin Spacey, è stato trovato morto mercoledì pomeriggio. Il suicidio, di cui non si conoscono i dettagli o la motivazione, è stato confermato dal suo agente «a nome dei suoi più stretti parenti» e dalla casa reale di Norvegia. Behn infatti ha sposato la primogenita di re Harald V nel 2002, e da lei ha avuto tre figlie: Maud, Leah ed Emma. La storia d'amore, assai chiacchierata all'inizio per le sue origini borghesi e per un video in cui si vedeva in un festino con prostitute a Las Vegas, si è però interrotta con un divorzio tre anni fa, gettando sullo scrittore alcune ombre mai chiarite su una non precisata malattia mentale. Un velo caduto quasi del tutto - i contorni restano poco definiti - lo scorso anno quando con il suo ultimo libro Inferno Benh ha raccontato la convivenza con la malattia e le sue difficoltà.

#METOO

L'uomo nel 2017, in pieno #metoo è stato anche tra gli accusatori di Spacey sostenendo che, dieci anni prima, l'attore due volte premio Oscar lo avesse molestato dopo un concerto per il premio Nobel per la pace. Per una curiosa coincidenza, Behn si è tolto la vita poche ore dopo che Spacey - incarnando il suo Frank Underwood, protagonista della serie tv House of Cards - ha lanciato l'ormai tradizionale messaggio di Natale. Come da due anni a questa parte l'attore, che di recente ha visto cadere tutte le accuse penali per molestie dopo l'archiviazione di due denunce e la morte di un terzo accusatore, ha recitato un messaggio sulla sua rinascita personale e su quella di Underwood: «La prossima volta che qualcuno vi farà qualcosa che non vi sta bene, potete attaccarlo. Ma potete anche trattenervi e fare qualcosa di inaspettato: ucciderlo con la gentilezza».

Parole che alle orecchie di qualcuno, soprattutto sui social, sono suonate sinistre dopo che la notizia del suicidio di Behn è stata confermata dalla casa reale. «Ari è stato una parte importante della nostra famiglia per molti anni, e abbiamo ricordi belli di lui con noi» hanno fatto sapere i regnanti di Oslo. «Siamo grati per averlo conosciuto», hanno scritto re Harald e la regina Sonja, «Siamo addolorati per le nostre nipoti che hanno perso il loro amato padre». Un cordoglio a cui si è unito l'intero popolo norvegese che, da almeno venti anni, aveva imparato a conoscere l'ex giovane promessa della letteratura.

LA CARRIERA

Con Triste da morire (in norvegese Trist som faen) infatti, la breve raccolta di racconti d'esordio di Behn, nel 1999 l'uomo divenne un caso letterario. Le storie dei giovani protagonisti alla ricerca di un loro posto nel mondo ricevettero non poche recensioni positive, portando l'opera a quasi otto ristampe in breve tempo. Il resto della carriera di scrittore di Behn è invece stata magra in termini di riconoscimenti o di successi. I suoi tre romanzi, al pari di un'altra raccolta di racconti e di un libro scritto nel 2009 con la principessa sul matrimonio regale, non hanno confermato l'esordio finendo con il relegare l'autore originario di Moss, città costiera, a un ruolo quasi più da starlette che da protagonista della vita culturale scandinava.

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

