LA STORIA

ROMA Dalla provincia di Ravenna era scattato l'allarme sanitario ed erano state avvertite le forze dell'ordine: «Un uomo, positivo al tampone, è scomparso e non sappiamo dove sia. Potrebbe contagiare altre persone». Martedì è stata bloccato dalla Polfer alla stazione Termini, a Roma, con tosse e febbre. Il 53enne, originario del Bangladesh, ha viaggiato tra Romagna, Marche e Lazio, prendendo due treni regionali. Ora è stato denunciato per violazione della quarantena ed è ricoverato in isolamento al Policlinico Umberto I, le sue condizioni sono stazionarie.

Ieri dall'Ausl Romagna è stata fatta la ricostruzione della storia. L'uomo atterra il 23 giungo all'aeroporto di Fiumicino, dopo un volo dal Bangladesh; alle autorità sanitarie dell'aeroporto, che gli ricordano che deve rispettare comunque una quarantena, spiega che lo farà, ma nella sua destinazione finale, che è Milano Marittima. Lavora in un'azienda agricola e, dopo qualche giorno, l'Ausl Romagna decide di effettuare il tampone: emerge che anche lui è infetto, deve restare isolato. Ma il 7 luglio sparisce e ricompare a Roma dopo essere passato per Falconara (Ancona). Durante il viaggio probabilmente ha incrociato centinaia di persone.

