LA STORIAPORDENONE «Mia moglie Greta mi ha detto addio al telefono durante il Giro d'Italia». Lui, lei, l'altro. Adesso c'è una maglia azzurra, da indossare domenica 11 agosto agli Europei delle due ruote. Basterà per provare a rialzare la testa? È dura pensarlo. Ma certo Davide Cimolai, 29enne ciclista pro di Vigonovo di Fontanafredda in forza all'Israel Academy, avrà tonnellate di rabbia agonistica da spendere al meglio sul campo di gara olandese di Alkmaar. Forse anche troppa, per una prova in linea. Intanto lo sprinter friulano ha...