LA STORIAPORDENONE La cicatrice resta, il dolore per quel colpo di pistola contro il figlio non si cancella. Ma con la grazia, firmata ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la coscienza di Franco Antonio Dri, 77 anni, di Fiume Veneto, è più sollevata. Aveva ottenuto la comprensione di Procura e Carabinieri. I compaesani avevano raccolto 1.100 firme a supporto della domanda di grazia e i suoi legali, Giancarlo Zannier e Arnaldo De Vito, erano riusciti a ottenere anche l'attenzione del senatore Franco Dal Mas a Roma. Dri non...