LA STORIA«Per favore, non mi chiami più. Lasciate stare tutto, queste storie, le rievocazioni, per cortesia. A me basta pregare e stare con la mia famiglia». Che cosa poteva rispondere un cronista di fronte alla richiesta di Gabriella, vedova di Giuseppe Taliercio? Un saluto e la promessa di lasciar perdere. Lo stesso saluto che va ripetuto e innalzato adesso davanti ad una donna che morta ieri mattina a Mestre è stata uno dei simboli della riappacificazione italiana durante e dopo il terrorismo. Al cronista - che anni dopo diventerà...