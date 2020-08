LA STORIA

PARIGI L'ultima vittima aveva appena 14 mesi, il pelo fulvo, docilissima: l'hanno ammazzata in mezzo al campo, le hanno fracassato il cranio, tagliato un orecchio, le sono saltati sopra spezzandole il diaframma. Il padrone, un agricoltore di Saint Valier, piccolo comune sul Rodano, a sud di Lione, l'ha trovata in un lago di sangue. Oggi, sul posto, arriverà addirittura il ministro dell'Agricoltura Julien Denormandie. Per la polizia francese è un nuovo caso, l'ennesimo, l'ultimo delitto della gang dei cavalli. Dall'inizio dell'anno sono almeno trenta gli animali ammazzati o mutilati, cavalli, giumente, pony, asini. Amputati, squartati. E nessuno sa il perché: c'è chi parla di sette sataniche, chi di scommesse che corrono sulla rete. Chi pensa a commando diversi, che agiscono per mimetismo.

Negli ultimi giorni gli attacchi si sono moltiplicati, in scuderie o allevamenti di tutta la Francia, nel Jura dove la polizia ha invitato a stare in allerta nella Somme, in Bretagna, in Borgogna. Gli aguzzini sanno come agire, arrivano con gli attrezzi, quasi sempre cominciano dalle orecchie, le tagliano via. «Conoscono i cavalli» dicono gli inquirenti. Fleur de Dames, una bellissima giumenta di cinque anni, l'altra sera è sopravvissuta per miracolo, perché Thomas, il padrone della sua scuderia a Saint-Eusèbe, in Borgogna, aveva deciso di montare la guardia per difendere i suoi trenta cavalli. Ma sono riusciti a colpire lo stesso. «Quando il cavallo sente rumore mette fuori la testa, non ha paura, non pensa che c'è qualcuno che lo vuole ammazzare» ha detto Thomas alle tv.

LE REAZIONI

«Bisogna fare giustizia, siamo al fianco dei proprietari» ha dichiarato ieri il ministro Denormandie. La Federazione francese di equitazione ha annunciato che si porterà parte civile in tutti i processi. Da ieri, per la prima volta, c'è una pista. L'ha fornita Nicolas Demajean, proprietario del Ranch de l'Espoir, un rifugio per animali domestici a Villefranche-Saint-Phal, paesotto rurale a nord di Auxerre, in Borgogna. Sono stati i suoi maiali ad allertarlo, la notte tra lunedì e martedì: quando si è alzato, due individui stavano attaccando i due pony della stalla, Biscotte e Poney, con un grosso coltello. Prima di fuggire, i due hanno cercato di colpire anche Nicolas, che è riuscito a vederli. Ieri la polizia ha fatto circolare i due identikit in tutta la regione. «Non riesco nemmeno a immaginare come si possano commettere tali atrocità. Cavare un occhio o tagliare le parti genitali di una bestia: ma com'è possibile? - ha detto Nicolas Mentre uno dei due mi attaccava, l'altro continuava a colpire gli animali». I due pony si salveranno.

Da qualche giorno gli inquirenti seguono la pista di un gruppuscolo sedicente satanico i cui membri erano stati già condannati nel 2015 per maltrattamento di animali. Ma la polizia non è nemmeno sicura che le aggressioni siano state commesse dalle stesse persone. «Non riesco a spiegarmelo ha dichiarato Jean-Luc Poulain, presidente del Salon du Cheval di Parigi Quando è cominciato, all'inizio dell'anno, nell'Aisne (regione agricola a nord est della capitale), ho pensato a uno squilibrato, ma adesso che le aggressioni si moltiplicano un po' dovunque mi dico che esiste una rete, un'organizzazione. Bisogna smantellarla il prima possibile. E' gente che conosce bene i cavalli, sanno avvicinarli, li sanno controllare. E' terribile».

Francesca Pierantozzi

