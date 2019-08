CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPARIGI L'imbarco si svolgerà su piattaforme galleggianti. Il costo del biglietto sarà almeno così promettono uguale a quello di un posto in classe economica di un qualsiasi volo di linea a lungo raggio, ma il tempo, quello, svanirà: il giro del mondo in un'ora, da Londra a New York in 29 minuti, meno di quaranta minuti per volare a Shanghai. Fantascienza? No: voli suborbitali su aerei a propulsione a razzo. Se il turismo spaziale sembra far sognare solo multimilionari eccentrici, l'idea di usare la tecnologia dello spazio per...