LA STORIA

PADOVA Tra Natale e Capodanno la signora Pietra ha riempito di messaggi il figlio Paolo. «Sono riuscita ad alzarmi dal letto». «Ho finalmente mangiato qualcosa». «Ho fatto gli esercizi di respirazione davanti alla finestra, come mi hai insegnato tu». Un crescendo continuo, a piccoli passi. A rileggerli adesso, uno dopo l'altro, sembrano comporre un diario quotidiano scritto su WhatsApp. Fino al messaggio più atteso, quello spedito lunedì: «Il tampone è negativo. L'abbiamo sconfitto, ce l'abbiamo fatta!».

La padovana Pietra Cavoli, 85 anni, è una delle tante anziane che hanno contratto il Covid ma oggi è anche un simbolo di speranza per tutti quelli che si imbattano nello stesso incubo. Risultata positiva assieme al marito Umberto di 89 anni, entrambi sono appena guariti e possono continuare a coltivare il grande sogno: «Festeggiare per bene i nostri sessant'anni di matrimonio. L'anniversario è stato lo scorso aprile, ma eravamo in pieno lockdown».

L'IMPEGNO

Quella dei due docenti universitari in pensione - lui professore di Chimica alla facoltà di Ingegneria e lei assistente di laboratorio a Geologia - è una storia ricca di tante storie. Il terzo protagonista è il figlio Paolo Belluco, anche lui padovano e titolare di una farmacia a Grisignano: è stato uno dei primi veneti a contrarre il Coronavirus all'inizio di marzo («Non si usavano ancora le mascherine per strada», racconta) e ora con la sua farmacia ha deciso di effettuare i tamponi devolvendo la metà degli incassi alle famiglie in difficoltà per aiutarle a pagare bollette e spese alimentari. «Il mio è un gesto naturale concordato con il Comune - sorride - e i miei genitori sono sempre stati un esempio».

I FIORI

Umberto e Pietra si sono conosciuti nelle aule dell'università e hanno passato assieme quasi tutta la vita. Hanno visto la guerra, il boom economico e gli anni di piombo. Hanno perfino vissuto un anno in America prima di tornare a Padova, ma non le avevano ancora viste tutte.

La prima forte emozione di questo 2020 arriva in primavera con la pandemia. Due mesi barricati in casa, le nozze di diamante, il compleanno di Pietra e un grande mazzo di fiori portato dai volontari messi in campo dal Comune di Padova con il progetto ColtivAzioni. Quei fiori sono un dono del figlio, costretto a un mese di quarantena. Pietra e Umberto si guardano, si scambiano un bacio e si commuovono: «Questo 2020 ci sta riservando davvero di tutto». In realtà, però, non è affatto finita.

IL TAMPONE

L'emozione si trasforma in paura il 14 dicembre, quando la signora accusa i primi sintomi e poi risulta positiva. Tosse, febbre, nausea, difficoltà respiratorie. Cinque giorni dopo tocca al marito: contagiato anche lui, ma quasi asintomatico. Per due volte arrivano in casa anche le unità speciali anti-Covid dell'Ulss, le Usca.

Il 25 dicembre il figlio Paolo si traveste. Non da Babbo Natale ma da astronauta: bardato dalla testa ai piedi per entrare nel loro appartamento, controlla il saturimetro e porta un'apparecchiatura per l'ossigeno da usare in caso di necessità. È il suo insolito regalo, per fortuna non servirà.

«Mia mamma ha lottato come una leonessa e da quel giorno i miglioramenti sono stati netti - racconta - Quando entrambi hanno ricevuto il messaggio dell'Ulss è stata una gioia enorme. Ora entrambi desiderano tornare il prima possibile alle loro grandi passioni: la mamma è un'amante della botanica e darebbe tutto pur di stare in mezzo al verde, il papà invece aiuta gli studenti a preparare gli esami. In questi giorni tanti l'hanno chiamato per fargli gli auguri e fargli forza».

Umberto e Pietra rappresentano un inno all'amore e un simbolo di speranza, ma negli ultimi mesi anche il figlio è diventato un esempio. «In primavera durante il lockdown abbiamo donato decine di buoni pasto alle famiglie in difficoltà - spiega - Ora abbiamo deciso di devolvere metà del costo dei tamponi che effettuiamo al Comune. Il prezzo è di 26 euro e in due giorni ne sono stati fatti 45». Umberto e Piera lo guardano fieri, poi sorridono ancora e si fanno una foto con la V di vittoria.

