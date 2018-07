CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Sognava di diventare ballerina, un primo tumore le ha spezzato le ali. E allora ha affinato la voce, e s'è fatta cantante, anzi solista e insegnante. E quando una recidiva del cancro le ha reso difficile esibirsi, s'è reinventata blogger.Ventisei anni e tre vite, quelle di Sofia Calliope Zilio di Cadoneghe, alle porte di Padova. «Forse solo ora ho capito dove sta Dio. Dio sta nella carezza di una madre, nel bacio in fronte di un padre, nel gesto di generosità di un amico, nelle risate, in una cena in compagnia. Dio sta...