LA STORIA

PADOVA Si è calato da una finestra da una finestra dell'ospedale e il giorno dopo è ricomparso alla stazione ferroviaria per tentare di salire su un treno. La fuga però è stata stoppata dalle forze dell'ordine. La bravata di un ventottenne pakistano positivo al coronavirus ha creato lo scompiglio a Padova. Per 15 ore a piede libero. A lui una denuncia, alle autorità sanitarie il compito di ricostruire tutti i suoi spostamenti per risalire alla possibile catena di infezione.

Il ventottenne pakistano abita in provincia, a Codevigo. È in possesso di un regolare permesso di soggiorno ed è incensurato. Qualche giorno fa si è presentato all'ospedale di Piove di Sacco lamentando strani sintomi. Sosteneva di avere la tosse e difficoltà di respirazione. I sanitari l'hanno immediatamente sottoposto al tampone ed è risultato positivo. Da qui il trasferimento a Padova con il ricovero nel reparto di malattie infettive. Venerdì pomeriggio lo straniero ha cominciato a lamentarsi, chiedendo di tornare a casa. Alla fine ha eluso la sorveglianza di medici ed infermieri e si è allontanato dall'ospedale calandosi da una finestra. Erano all'incirca le 19. Subito è partito l'allarme alle forze dell'ordine: sono stati i militari dell'esercito, che presidiano la stazione, ad individuarlo la mattina dopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA