PADOVA Impresa tutta padovana, qui è nata l'idea e qui ha sempre mantenuto la sede operativa in un modernissimo palazzo circolare di vetro a Campodarsego. Ma tutto inizia nel 2009, quando l'imprenditore padovano Michele Zanella (nella foto) crea un orologio low cost colorato che però, secondo la sua iniziale idea, doveva essere componibile e quindi personalizzabile. Eccolo O clock che l'anno seguente viene presentato al Salone del Mobile di Milano. Piace e ha successo così nel 2012 l'imprenditore veneto vuole aprirsi a nuove frontiere quelle della borsa.

La filosofia alla base è sempre la stessa perché anche in questo caso si deve avere un oggetto componibile e personalizzabile. Una borsa, quindi, che può essere composta da scocca, manico e tracolla, sacca interna, per contenere e proteggere tutti gli oggetti al suo interno. O bag diventa un cult e ne vengono vendute oltre 6 milioni, facendo volare l'azienda, in un solo anno, ad un fatturato di oltre 25 milioni di euro. La componibilità diventa il marchio di fabbrica dell'azienda che da lì a poco comincerà a sviluppare molti altri modelli di borse e orologi, ma non solo. Produce infatti anche occhiali da sole che guarda caso si chiamano O sun, portafogli O hug, calzature O shoes, e oggetti di design come lampade O joy e contenitori per gli alimenti O eat. Ogni prodotto è contraddistinto dalla lettera O, che indica i tre elementi fondamentali del marchio: one, original, own. Quindi pezzi unici, originali e adattabili alle proprie esigenze. Il tutto parte dalla sede di Campodarsego: 2.000 metri quadri di uffici, 400 metri di showroom, 500 di studio fotografico e poi mensa, aree ricreative e palestra per i dipendenti.

L'azienda padovana funziona e già nel 2016 vanta una collaborazione con il designer italiano Matteo Cibic, che disegna O bag One, lo zaino in tessuto tecnico composto da tre elementi da mixare a seconda delle esigenze. L'azienda cresce guidata sempre da Andrea Zanella, 50 anni, una laurea in ingegneria, una moglie e due figli. Un manager d'azienda che si è formato per undici anni nel gruppo Benetton, suo il compito di aprire punti vendita per la famiglia di imprenditori trevigiani in tutto il mondo.

Poi il desiderio di mettersi in proprio, ma per farlo ci voleva un'idea originale. E in effetti l'ha scovata considerato che a distanza di dieci anni dall'avvio si è trovato a capo di un'azienda che fattura 100 milioni di euro, conta 400 negozi monomarca e ha 450 dipendenti. E quelle borse, rigorosamente in plastica e colorate, sono ora disponibili in 600mila combinazioni differenti e 27 tonalità. Giovani, colorate a prezzi accessibili, tutti gli ingredienti del successo e di un'attività con il vento in poppa fino all'indagine della Guardia di Finanza e all'accusa di frode fiscale.

