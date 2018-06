LA STORIA PADOVA Da bambino non frequentava neppure l'ora di educazione fisica,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Da bambino non frequentava neppure l'ora di educazione fisica, da adolescente non ha mai toccato un pallone da basket, da adulto non si è mai cimentato con il calcio, neanche le partitelle tra scapoli e ammogliati. Ora è un campione europeo. Lo spartiacque, nella vita di Marco Ruzzon, padovano residente ad Albignasego, è stata una sala operatoria, e pochi minuti prima una donazione. Di cuore.Prima, lo sport in tutte le sue forme, per lui era off-limits. Questo, fino a 34 anni, trascorsi lontanissimi dall'attività motoria...