LA STORIAODERZO (TREVISO) Dall'ospedale proprio non si vuole staccare. Tenny, gattina meticcia arrivata non si sa come a Oderzo, ha fatto della struttura sanitaria la sua casa. Spesso sta in attesa davanti all'ingresso principale. Quasi si aspettasse di veder uscire qualcuno, forse il suo padrone, come faceva Hachiko, il cane del film con Richard Gere: la storia vera di un cane che, nonostante il padrone fosse morto, lo aspettò per anni davanti alla stazione. Carmen D'Angelo, impiegata all'ufficio cassa, Tenny se l'era portata a casa,...