LA STORIANon hanno detto loro chi sarebbe stato portato fuori per primo. Dopo che la missione è riuscita, facendo esultare tutta la Thailandia e il resto del mondo, i nomi dei primi quattro ragazzi tornati alla luce non sono stati diffusi. Neppure quando erano già al sicuro all'ottavo piano dell'ospedale di Chiang Rai. Ancora non hanno potuto abbracciarli e coccolarli. Per i genitori dei piccoli «cinghiali» la paura dei primi giorni si è mescolata alla gioia e la speranza, ma anche all'incertezza e all'attesa. In alcuni video si vedono i...