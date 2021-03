Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIANEW YORK Quando sembrava che l'annosa lite fra Angelina Jolie e Brad Pitt sull'affidamento dei figli stesse per giungere a una conclusione amichevole, l'attrice lancia nuove inquietanti accuse che potrebbero riportare tutto in alto mare. Lo scorso venerdì Angelina ha presentato un ricorso in tribunale in cui sostiene di poter offrire «prove e testimonianze autorevoli» circa comportamenti violenti dell'ex marito nei confronti dei...