LA STORIA

NEW YORK È un tranquillo pomeriggio del week-end, e i nonni hanno messo il nipotino a riposare nel suo box. Un quadretto così comune in tante case, anche in quella del grande giocatore di football in pensione, Joe Montana. Ma la pace nella casa di Malibu è stata violentemente infranta, sabato pomeriggio verso le cinque, quando un donna è silenziosamente entrata nella villa affacciata sulla spiaggia californiana, ha preso il nipotino dei Montana e ha cercato di riguadagnare l'uscita. È stato per miracolo che Joe e la moglie Jennifer hanno sentito del rumore, sono accorsi e hanno sventato quella che sarebbe diventata una tragedia. Sia Joe che Jennifer hanno tentato di convincere l'intrusa, parlandole con calma e cercando di impedirle la fuga. Non è un caso che Joe Montana fosse noto nei suoi anni da quarterback dei San Francisco 49ers per la grande calma in momenti di estrema tensione. La coppia ha agito di concerto: mentre lui continuava a cercare di convincere la donna a rinunciare ai suoi propositi criminali, la moglie le si è avvicinata e ha potuto con un balzo saltarle addosso. Fra le due c'è stata una breve colluttazione, che fortunatamente ha lasciato indenne il piccolo che Jennifer è riuscita a strappare dalle mani della aspirante kidnapper. Più tardi si è saputo che la donna era la 39enne Sodsai Predpring Dalzell, nata in Tailandia, ma da tempo residente a Los Angeles. Oggi comparirà in tribunale per la formalizzazione delle accuse di tentato rapimento e furto. Joe Montana stesso, che stava correndo all'inseguimento della donna, è riuscito a fermare una gazzella della polizia che proprio in quel momento si trovava lungo la Pacific Coast Highway quasi all'altezza della villa dell'atleta. La polizia ha velocemente rintracciato la donna, ma non ha fornito spiegazioni dei motivi del suo atto. L'ex quarterback ha comunicato con i suoi ammiratori domenica, con un tweet in cui ha ammesso che si è trattato di una «situazione spaventosa». Montana si è detto « grato che tutti stiano bene» e ha aggiunto di «apprezzare» il rispetto per la privacy della famiglia. Per il momento non si sa di chi sia figlio il nipotino di nove mesi.

I FIGLI

La coppia Montana ha quattro figli, Alexandra di 34 anni, Elizabeth di 33, Nate di 30, e Nick di 28. Joe Montana è considerato una leggenda del football americano. Ha giocato nei San Francisco 49ers negli anni Ottanta, ai tempi dell'allenatore Bill Walsh, che puntava sul gioco veloce e agile e aveva nel quarterback italo-americano di Pittsburgh (Pennsylvania) e nel receiver Jerry Rice le sue stelle. Montana è diventato famoso per la capacità di ricompattare la squadra in momenti drammatici quando tutto sembrava perduto e recuperare il terreno talvolta sul filo dei secondi. Storico resta il Superbowl del 1989 contro i Cincinnati Bangles, quando i 49ers erano distanziati di 16 a 6. Negli ultimi tre minuti della partita, grazie ai passaggi di Joe Montana, la squadra di San Francisco recuperò 92 yarde, realizzando la meta finale a soli 34 secondi dalla conclusione della partita e vincendo 20 a 16. Il sangue freddo che ha reso Montana indimenticabile sui campi da gioco, lo ha aiutato a tenere sotto controllo una situazione che poteva diventare esplosiva. La velocità che lo ha caratterizzato nelle sue partite, gli ha permesso anche all'età di 64 anni di correre all'inseguimento della giovane donna, non perderne le tracce e mettere la polizia alle sue calcagna.

Anna Guaita

