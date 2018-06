CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIANAPOLI Tutto il mondo è paese verrebbe da dire leggendo la notizia di una coppia di tedeschi in vacanza a Capri che - stando agli investigatori - avrebbe derubato un operaio napoletano del portafogli. Misero il bottino, solo 50 euro. Un po' come se l'uomo mordesse il cane o la palla non fosse più rotonda. I protagonisti di quella che sembra una storiella sono tre: una coppia di Friburgo, città tedesca di frontiera all'ombra della Foresta Nera, a 15 chilometri dal confine francese e a 50 da quello svizzero, tanto sole, vino buono e...