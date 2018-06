CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAMOSCA La Russia ha ricevuto informazioni su un pilota sovietico abbattuto in Afghanistan nel 1987 da rappresentanti degli Stati Uniti come parte delle attività di una commissione sui prigionieri di guerra e dispersi. Lo riporta una fonte della «Battle Brotherhood International Charitable Foundation of Veterans» alla Tass. «Tutte le informazioni sul pilota sono state fornite alla Russia da rappresentanti degli Stati Uniti in presenza di membri del personale dell'ambasciata afgana in Russia, come parte delle attività della...