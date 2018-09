CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMONTEGROTTO PADOVA Si temeva il peggio. Scomparso da tre giorni era in un tombino sotto casa sua. Intorno a quel buco le affannose ricerche delle forze dell'ordine e dei volontari che si sono prodigati per circa 72 ore. Tutto si è concluso per il meglio all'ora di pranzo di ieri quando Giuseppe Fasanaro, 76 anni, è stato finalmente ritrovato. L'incredibile vicenda è avvenuta a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Dell'uomo i familiari non avevano più notizie dallo scorso mercoledì pomeriggio: scomparso. E il suo...