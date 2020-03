LA STORIA

MONASTIER (TREVISO) Per i prossimi dieci giorni, a presidiare il grande atrio d'ingresso rimarrà solitario Bumbleebe, riproduzione in scala reale di uno dei personaggi della celebre saga delle auto-robot Transformers. Vuoti gli uffici, i reparti produttivi, le aule-laboratorio dove gli studenti vengono a familiarizzare con il mondo del lavoro. Deserti pure gli spazi comuni, ispirati alla piazzetta di un tipico borgo veneto.

Da oggi la Texa ha chiuso il suo quartier generale di Monastier, in provincia di Treviso, fino al 25 marzo, data di scadenza delle misure di contenimento varate dal governo. Di fronte all'avanzare del coronavirus anche nel proprio territorio, l'azienda, leader internazionale nella progettazione e realizzazione di sistemi di diagnostica per motori, ha preferito evitare ogni rischio per la salute degli oltre 500 addetti e attuare quella che, all'unanimità, viene considerata la prima e più efficace strategia contro la diffusione del contagio: l'isolamento e il distanziamento sociale tra le persone.

Il presidente Bruno Vianello ha deciso il fermo macchine temporaneo: tutti a casa, poi il 25 si rivaluterà la situazione, sperando che il quadro generale sia meno severo. Il cuore dell'impresa trevigiana, tuttavia, non si fermerà: continuerà a pulsare dal salotto o dallo studio delle abitazioni di buona parte dei propri dipendenti. In 319 proseguiranno le proprie attività in smart working. I primi lo stanno sperimentando dalla scorsa settimana,il numero potrebbe aumentare ancora nei prossimi giorni.

NESSUN POSITIVO

«Sebbene non abbiamo dipendenti risultati positivi ho ritenuto di dovere usare la prudenza di un padre di famiglia - spiega Vianello -. Nonostante le più rigorose misure adottate per evitarne la diffusione all'interno dell'azienda, mi sono accorto che, a fronte dell'esponenziale aumento dei contagi anche nel nostro territorio, non è veramente più possibile garantire alle persone che lavorano in azienda che il virus non oltrepassi in qualche modo le nostre fortificazioni».

CORSA CONTRO IL TEMPO

Già dalle prime avvisaglie dell'aggravarsi dell'emergenza in Italia, gli informatici di Texa hanno lavorato a ritmo serrato per creare una rete internet dedicata e criptata con cui collegare impiegati e tecnici. Come per molte altre realtà simili, uno dei grossi problemi era garantire la sicurezza nello scambio di dati, per evitare che il sistema potesse essere infettato da cyber-spioni virtuali altrettanto pericolosi (per l'azienda) del morbo reale. Basti pensare che anche gli oltre 150 ingegneri e specialisti della divisione ricerca e sviluppo proseguiranno a dedicarsi in modalità tele-lavoro ai vari progetti in corso. Per ovvie ragioni, sarebbe stato impossibile fare altrettanto con le linee produttive e il magazzino: questi reparti, dunque, sospenderanno tutta l'attività e i rispettivi addetti smaltiranno le ferie accumulate.

Nelle scorse settimane Texa aveva messo in atto tutta una serie di misure preventive per scongiurare il contagio al proprio interno, anticipando anche le disposizioni concordate tra le parti sociali: misurazione della temperatura corporea prima di entrare, distributori di liquido disinfettante in tutte le aree, mascherine e guanti consegnati a tutti gli ospiti esterni, stop alle trasferte all'estero, riunioni con clienti e fornitori in video conferenza e quelle interne in sale che consentissero la giusta distanza tra i partecipanti. Il pranzo in mensa era stato riorganizzato su due turni, in modo da poter lasciare sempre almeno una sedia libera tra uno e l'altro, caffè al bar servito rigorosamente al tavolino.

GARA FERMATA

Fortunatamente i 30mila metri del moderno quartier generale di Monastier garantiscono ampi spazi. Nelle ultime ore, però, la situazione generale è diventata più complessa. Oltre al fatto che, come per altre aziende fortemente internazionalizzate, occorre fare i conti con le frontiere bloccate. Meglio fermarsi per un po', nonostante il lavoro nonostante nei primi due mesi dell'anno gli ordini avessero segnato un +2%. «Facendo un paragone è come se, trovandoci in testa ad una gara di Formula 1, ci venisse improvvisamente esposta la bandiera gialla a vanificare tutto lo sforzo compiuto fino a quel momento - afferma Vianello -. Anche se in cuor mio speravo in un rallentamento del contagio, eravamo preparati a questa evenienza e l'avere provveduto a trasferire per tempo molte funzioni aziendali in smart working, ci permetterà, quando tornerà la bandiera verde, di scattare e riprendere la nostra meritata posizione di leader».

Mattia Zanardo

