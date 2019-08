CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMIRANO (VENEZIA) È la più anziana dottoressa proclamata dopo l'ultima sessione d'esami in piazza San Marco a Venezia. Tra i 1212 neolaureati di Ca' Foscari a luglio c'era infatti anche Maria Gabriella Mencacci, che ha raggiunto il sogno a 70 anni, dopo una vita trascorsa a insegnare. Il suo amore per il sapere, che l'ha portata a intraprendere la strada dell'insegnamento per quasi 40 anni, non l'ha di fatto mai staccata dai libri e così, guadagnata la pensione, si è messa di buona lena a frequentare il corso universitario di...