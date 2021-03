Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAMIRA (VENEZIA) Pochi minuti in preghiera sulla tomba della figlioletta di 8 anni morta lo scorso agosto. E, in quei pochi minuti, i ladri le hanno scassinato l'auto rubando una sessantina di uova di Pasqua destinate alla raccolta fondi per altri bambini malati, ospiti dell'hospice pediatrico di Padova.Lo sconforto e le lacrime trattenute di Federica Toffanin, la giovane donna protagonista della vicenda, sono diventati subito virali....