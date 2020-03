LA STORIA

MILANO Volo American Airlines 198 da New York a Malpensa. A bordo, praticamente, solo italiani. Sono le cinque e mezza di sabato pomeriggio quando comincia l'imbarco dei passeggeri e il panico da coronavirus pare ancora sotto controllo. Finché l'equipaggio non si ammutina. «Ci hanno detto che il personale di bordo si rifiutava di volare in Italia. Anche perché era previsto che restasse due giorni a Milano», spiega l'avvocato Alessandro Mezzanotte. Con una ventina di colleghi era in missione negli Usa con l'Associazione giovani avvocati, di cui presiede la sezione milanese, e il suo volo è il primo a incappare nello stop antivirus decretato dalla compagnia americana. «Come stiamo? Bene. Siamo stati tutti riposizionati su voli Alitalia, il mio è già partito da Milano quindi sono ottimista. Non siamo stati trattati come appestati. Anche se nei nostri confronti non c'è stata una grande apertura. Aleggiava una certa diffidenza».

NOTTE IN ALBERGO

Tutto si è svolto senza alcun segnale che lasciasse intuire intoppi. Racconta Mezzanotte: «Siamo arrivati all'imbarco alle cinque del pomeriggio. Quando già si era proceduto all'imbarco di cinque dei nove gruppi di viaggiatori, gli ingressi sono stati bloccati. Ci hanno chiesto di aspettare e abbiamo pensato a problemi di traffico sul finger, poi però abbiamo visto scendere quelli che erano già stati imbarcati. E in modo informale ci hanno informato che la questione riguardava l'equipaggio: aveva paura di volare in Italia». A questo punto, con l'aereo già in pista, c'è un gran via vai di personale, il volo viene prima rinviato due volte e poi cancellato. «Per il coronavirus, ci hanno comunicato senza mezzi termini», afferma Mezzanotte. «Siamo stati dirottati al banco American airlines. Come ci hanno trattato? Di fatto, non ci hanno trattato. Ripetevano: Stiamo aspettando... dobbiamo vedere.... Poi è arrivato un addetto che parlava anche un po' di italiano. Ci hanno sistemato in un albergo qui fuori dall'aeroporto per trascorrere la notte e consegnato dodici dollari per mangiare. Ovviamente ti arrabbi, ma per fortuna siamo rimasti tutti tranquilli, abbiamo gestito la situazione senza ansie». Benché la popolazione locale mostrasse crescenti sintomi di insofferenza verso gli italiani. «Siamo arrivati a New York martedì scorso e nei primi giorni del virus si discuteva poco o niente. C'era giusto qualche cartello che invitata a lavarsi le mani. Poi da giovedì sera, con la conferenza stampa del presidente Trump, la notizia ha cominciato a circolare». E la gente a prendere le distanze: «Sabato mattina in un bar di Manhattan abbiamo incontrato una conoscente. Le ho teso la mano per salutarla, lei si è tirata indietro. All'andata in aeroporto nessuno indossava mascherine, ora sono tante».

I PROBLEMI

La giornalista di Piazza pulita Sara Giudice, è stata invece fermata allo scalo di Istanbul con un operatore. «Non ci hanno fatto entrare in Turchia - afferma - Nessun italiano è ammesso. Al momento del controllo passaporti ci hanno indirizzato a un checkpoint della polizia, che ha verificato la nostra nazionalità. Ci hanno detto che non potevamo rimanere in Turchia e che se non avessimo preso provvedimenti sarebbero stati costretti a metterci in quarantena. In questo momento siamo nel limbo dell'aeroporto. Ora proveremo ad andare in Grecia».

Il coronavirus cambia la mappa della circolazione dei cieli. Da ieri Turkish Airlines ha cancellato i voli per l'Italia fino al 10 marzo e altrettanto ha fatto l'Uzbekistan. Negli Usa, a seguito dell'innalzamento del livello di allerta da parte del Dipartimento di Stato, American Airlines ha bloccato fino al 24 aprile i due voli da e per Malpensa verso New York e Miami. Stessa decisione per Delta, con le ultime partenze tra oggi e domani. Le istruzioni da seguire, per chi ha prenotato, arrivano dall'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile: «I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato; che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni; i passeggeri che, per ordine delle autorità, sono soggetti a misure di contenimento dell'epidemia da Covid19, e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo, hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore».

