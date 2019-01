CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAMESTRE L'impresa impossibile di dare lavoro, oggi. L'avventura in cui è incappato Giuseppe Unghietti, imprenditore di Susegana (Treviso), è la conferma di come anche le migliori intenzioni possano finire spiaggiate nelle secche delle procedure e della fantasmagorica burocrazia italiana.La storia inizia quando l'imprenditore trevigiano ha necessità di fare alcuni lavori di manutenzione della propria casa, roba da tre-quattro giorni, e per questo vuole regolarizzare una persona che ha individuato, disoccupata da sei anni,...