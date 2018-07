CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIA«Grazie, grazie» dicono i 12 ragazzini e il loro allenatore, intontiti, quando vedono i sommozzatori della Marina thai uscire dall'acqua nera. Chiedono quando li porteranno fuori dalla grotta in cui sono prigionieri dal 23 giugno. «Not today, not today...». Uno dei soccorritori che hanno raggiunto la squadra nell'unico spicchio delle grotte non ricoperto all'acqua, è inglese e risponde: «Non oggi». Capisce di essere stato troppo brusco e rassicura: «Ci sono molte persone che arriveranno qua ad aiutarvi, vedrete. Siete stati...