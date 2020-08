LA STORIA

Domani saranno trascorsi quarant'anni da quel 15 agosto 1980. Il licenziamento della manovratrice di gru Anna Walentynowicz perché rivendica cibo caldo, la sirena che suona al cantiere navale Lenin e chiama tutti i lavoratori di Danzica alla protesta, la corsa dell'elettricista Lech Wasa alla testa dello sciopero. Cominciò così l'epopea di Solidarno, primo sindacato libero dell'allora blocco sovietico, destinato invece a sgretolarsi sotto i colpi di piccone che demolirono il Muro di Berlino. Una storia che è anche un po' nostra, visto che tre giorni dopo quella prima manifestazione, dal Veneto partì un ponte della solidarietà che unì l'Italia alla Polonia. Merito di un ex sindacalista della Cisl, il trevigiano Isaia Beldì (non a caso insignito nel 2010 della medaglia della gratitudine), che a distanza di così tanto tempo apre il suo archivio al Gazzettino e svela il retroscena del misterioso alloggio in cui furono segretamente ospitati decine di dissidenti, perseguitati dal regime di Wojciech Jaruzelski: «Si trova a Casale sul Sile, un mini-appartamento al piano terra. Ce lo prestò un industriale, sensibile alla causa, tutt'oggi in vita. Mi diede le chiavi e mi disse: Pensaci tu. Glielo riconsegnammo dopo un decennio, quando era tutto finito».

L'INTERVISTA

Riavvolgiamo il nastro e torniamo al 18 agosto 1980. La sede regionale della Cisl, sotto la rampa del cavalcavia a Mestre, era quasi deserta. Fra i pochi, era presente Beldì, al tempo responsabile veneto della Filca, categoria del legno e dell'edilizia. «Arrivò da me un giornalista di una televisione privata racconta chiedendo di intervistare il segretario generale sullo sciopero a oltranza proclamato nel cantiere navale di Danzica. Luigi Viviani però era assente, allora toccò a me esprimere solidarietà per quella protesta». Pareva finita lì. Ma dopo qualche giorno si presentò una giovane donna polacca, che aveva visto quel servizio: «Mi chiamo Joanna Burakowski e sono qui per chiedervi aiuto», annotò il sindacalista nel proprio diario.

LE INIZIATIVE

È una sua nota passione, quella di custodire appunti, ritagli di giornale, foto, documenti d'epoca. Ed è grazie a questo prezioso materiale che possiamo ora ricostruire un pezzo di storia nella Storia. «Da quel colloquio ricorda Beldì iniziò in Veneto l'impegno per il sostegno a Solidarno, attraverso iniziative di carattere informativo ma anche azioni di intervento concreto». L'elenco è contenuto in un vecchio fascicolo stampato a ciclostile: «Soldi, pochi ma chiari. Uso delle strutture sindacali, per esempio le fotocopiatrici. Fornitura del materiale di cancelleria, come carta e francobolli. Volantinaggio nelle fabbriche. Comunicazione fra i vari livelli dell'organizzazione sindacale e con le altre sigle per collegarci al resto d'Italia. Incontri, dibattiti. Ospitalità occasionale e provvisoria nelle nostre case. Catena di solidarietà tra famiglie venete e polacche, con l'invio di medicine, alimentari, vestiti, scarpe, giocattoli, quello che serve».

LA MANIFESTAZIONE

Di quei tempi, l'87enne rammenta tutto, nel bene e nel male: «L'attività comportava una vera solidarietà con i lavoratori e le lavoratrici che erano stati licenziati e incarcerati, vittime della repressione che il regime comunista aveva scatenato. Per questo la nostra azione di documentazione e di protesta dava molto fastidio ai comunisti polacchi, ma era male sopportata anche dai nostri compagni locali: ci volle un po' di tempo prima che prendessero coscienza di quanto stava accadendo». La svolta avvenne alla manifestazione nazionale unitaria del 12 dicembre 1982 a Milano, a cui partecipò una delegazione veneta composta da dirigenti del sindacato e attivisti di fabbrica, fra le contestazioni e i tafferugli contro i lavoratori della Cisl. Eloquenti le parole di Luciano Lama, segretario generale della Cgil, di cui Beldì ha tenuto copia del discorso: «Chi crede nel socialismo non può accettare che esso venga imposto, magari con la violenza e col regime militare, con le manette e i fucili, ai lavoratori che dovrebbero esserne gli artefici».

IL REGISTA

Beldì e i suoi collaboratori ne salvarono una quarantina, «uomini e soprattutto donne», nel pied-à-terre che per quarant'anni è stato vagamente localizzato «fra Mestre e Treviso». Spiega adesso: «Non potevamo rischiare che venisse scoperto dalla polizia segreta polacca, tant'è vero che quella copertura è durata fino al crollo del regime. Di nascosto alla sera ci fermavamo a portare spaghetti, riso, patate, pane, verdure, carne, birra, vino. E anche un po' di denaro, consegnandolo agli esuli in modo riservato, con la raccomandazione che non aprissero la porta a nessuno». Fra loro c'era anche il regista Andrea Chodakowski. «L'ho visto in tivù una settimana fa conclude l'ex sindacalista e vorrei tanto rintracciarlo. Ma non mi fido a chiedere alle autorità della Polonia, l'aria che tira adesso è cambiata...».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA