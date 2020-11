La storia di via Anelli ha inizio negli anni Settanta, quando le palazzine verdi del complesso Serenissima vengono costruite e suddivise in miniappartamenti per ospitare gli studenti che frequentavano l'Università. Negli anni Ottanta, però, c'è la svolta, perché all'interno degli alloggi si insediano spacciatori e prostitute, con andirivieni di tossicodipendenti e clienti delle lucciole, che trasformano in poco tempo una zona residenziale in un bronx. Lì arrivavano gli immigrati appena sbarcati dai barconi: alcuni riuscivano a trovare lavoro, a formarsi una famiglia e a integrarsi, ma altri finivano nella rete dei trafficanti che li utilizzavano per il traffico degli stupefacenti, con il risultato Padova finì per diventare la capitale del nordest dello smercio. In questo scenario successe di tutto: dalle guerre tra bande di pusher a colpi di machete, agli accoltellamenti, alle guerriglie con i cocci di vetro trasformati in armi da taglio. Nel 2006 Zanonato fece costruire il muro che per gli spacciatori rappresentò un deterrente significativo e l'anno dopo chiuse tutte le abitazioni, trasferendo gli inquilini. Il Comune iniziò l'operazione per acquistare gli alloggi, conclusa lo scorso anno dalla giunta Giordani. Quest'ultimo, poi, nel 2018 propose la permuta con il Demanio: demolito il muro, quindi, l'area di via Anelli andrà al Ministero dell'Interno che la utilizzerà per costruire la nuova Questura.

Ni.Co.

