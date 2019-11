CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIADalla provincia di Vicenza al nord del Pakistan. La prima volta solo una tragica andata, poi anche un sospirato ritorno. E di nuovo, ancora e ancora, perché la solidarietà sa fare dei giri straordinariamente grandi, quando incontra la passione. È così che i tronchi abbattuti da Vaia sull'Altopiano di Asiago serviranno per dare un tetto al Cristina Castagna Center, il centro alpinistico che è in corso di costruzione sulla sommità del Lions Melvin Jones Peak in memoria dell'infermiera berica sepolta da dieci anni fra quelle amate...