LA STORIA

Da una parte Jack Angeli, aspirante attore squattrinato e fervente seguace trumpiano. Dall'altra Patrick Leahy, illustre comparsa di Hollywood e autorevole decano del Congresso. Il vichingo e il senatore, due italiani d'America: il cognome del primo ne è un'evidente testimonianza, le origini del secondo sono invece legate al ramo materno (e friulano) della sua famiglia. I loro destini si sono incrociati nel giorno più nero per la democrazia a stelle e strisce, quando la realtà ha davvero superato la fantasia. Guidando lo sgangherato e tragico assalto al Campidoglio, lo sciamano che crede nel complotto contro The Donald ha fatto rivivere al compassato esponente dei Democratici con la passione per Batman la scena impersonata nel film Il cavaliere oscuro, quando affronta l'irruzione di Joker e dei suoi scagnozzi alla festa di Bruce Wayne pronunciando una frase straordinariamente premonitrice: «Non ci faremo intimidire dai delinquenti!».

DAL NORDEST

Quante storie in questa storia. Quella di Leahy, ottantenne senatore del Vermont ininterrottamente in sella dal 1975, arriva dal Nordest. Sua mamma si chiamava Alba Maria Zambon, ultima dei quattro figli di Pietro Vialmin e di Vincenza Burigana, partiti da Dardago di Budoia (Pordenone) ai primi del Novecento, per andare a cercare fortuna nelle cave di marmo al di là dell'Atlantico. Il loro sogno americano è culminato nel successo del nipote Patrick, così chiamato in omaggio alle origini irlandesi del padre Howard Francis Leahy, ma rimasto attaccato alle radici friulane della madre al punto da aderire all'Italian American Congressional Delegation, l'intergruppo dei deputati e dei senatori italoamericani. Oltre a diventare prima avvocato e poi procuratore, infatti, il politico è stato confermato per così tanti mandati da risultare il più longevo componente del Senato e da diventarne il presidente emerito, ultimo esponente in carica dei Watergate babies e cioè dei ragazzi democratici eletti dopo lo scandalo costato la presidenza a Richard Nixon.

LA TESTIMONIANZA

Prossimo alle 81 primavere, che compirà il 31 marzo, il senatore Leahy si prepara a un altro impeachment: «È dolorosamente chiaro che il presidente Trump rimane una minaccia continua e immediata per la nostra Repubblica costituzionale. Dovrebbe dimettersi immediatamente, oppure il vicepresidente dovrebbe invocare il 25° emendamento. In mancanza di ciò, appoggio la riconvocazione del Congresso per mettere sotto accusa il Presidente». Parole ferme, come quelle affidate al New York Times nel portare la sua testimonianza sull'incursione di mercoledì: «Nel mio 47esimo anno qui, non avrei mai pensato che avrei visto un tale e totale disprezzo per questa istituzione, è oltraggioso». Come ha annotato il Wall Street Journal, il decano è stato fra i primi ad accorgersi di quello che stava succedendo, tanto da passare «il suo telefono avanti e indietro ad alcuni dei suoi colleghi democratici», prima di postare un tweet per rasserenare i suoi elettori: «Sono al sicuro con altri senatori».

AL CINEMA

Brividi che, prima di allora, Leahy aveva vissuto solo al cinema. E non da spettatore, bensì da interprete di ben cinque cammei, come attore o doppiatore di pellicole e cartoon dedicati al suo super-eroe preferito: Batman e Robin del 1997, Batman, la serie animata del 1995, Batman contro Superman del 2016 e Il cavaliere oscuro - Il ritorno del 2012, oltre appunto al precedente successo del 2008, in cui sfida il folle criminale che mette sotto scacco Gotham City. Gliel'hanno ricordato pure i suoi simpatizzanti via Twitter, dopo aver visto le incredibili immagini del 32enne Angeli che seminava il panico con una finta pelle di bisonte cornuto sulla testa. «I criminali che hanno ferito persone, profanato il Campidoglio e distrutto proprietà per migliaia di dollari dovrebbero essere perseguiti per i loro reati», ha dichiarato il friulano d'America.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA