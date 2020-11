LA STORIA

CASTELFRANCO Il Covid l'ha provato sulla sua pelle. Ne conosce i sintomi, i segni visibili e anche quelli che non si vedono. Come la paura e la solitudine. Caterina Ventimiglia, abita nella zona della stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto, e quando nella prima ondata di Coronavirus è rimasta contagiata ha capito il significato della parola altruismo. Sola in casa ha trovato nei vicini di casa un sostegno e un aiuto concreto. Per questo ora è lei a voler aiutare chi si trova a lottare contro il virus senza nessuno al proprio fianco.

Il cuore di Caterina è grande al punto che, qualche giorno fa ha sentito la necessità di lanciare un messaggio sulla pagina Facebook di Castelfranco offrendosi di portare la spesa e i beni di prima necessità direttamente nelle case dei positivi al Covid 19 che ne avessero bisogno. «L'ho fatto perché credo fermamente che in questo momento serva più umanità e sia importante aiutarsi. Dopo essere stata positiva, ora faccio parte della categoria di persone che hanno un parente con il Covid, mia sorella che ha avuto una crisi respiratoria ed è stata ricoverata. Mi è sembrato naturale mettermi a disposizione degli altri per quanto mi è possibile portando loro la spesa e fornendo tutto l'aiuto che posso».

IL MESSAGGIO

In poche ore, il suo post sui gruppi Facebook dedicati a Castelfranco Veneto ha ottenuto quasi 400 commenti e 30 condivisioni che hanno portato ad allargare la sua rete di amicizie virtuali. «Ho smosso davvero tante persone e in due mi hanno scritto per dirmi che se ci fosse l'esigenza erano disponibili anche loro ad aiutare afferma Ventimiglia Sono rimasta stupita da tutte le condivisioni che ho avuto. Era solo un modo per dire alle persone che se avevano bisogno, io c'ero, cerco di fare il meglio che posso. In questa situazione può capitare a tutti di aver bisogno di una mano e voglio che le persone sappiano che io ci sono».

Caterina è stata tra le prime del territorio a risultare positiva al Covid, a marzo scorso. Era a casa da sola in quarantena fiduciaria per 14 giorni dopo che il suo medico di base ha riconosciuto subito i sintomi del virus. E, durante il decorso di quelle giornate di malattia trascorse rinchiusa in casa, ha trovato un sostegno esterno che le ha portato la spesa, i beni di prima necessità e ha condiviso con lei seppur a distanza, parole capaci di infonderle forza e coraggio.

GLI AIUTI

«Ho avuto una vicina di casa eccezionale che mi ha aiutata tanto afferma Tutte le persone intorno a me si sono adoperate per starmi vicino come potevano ma Marta, la mia vicina, si è prestata molto. Io le ho dato il mio bancomat e lei faceva tutto per me, non smetterò mai di ringraziarla. Dopo 14 giorni ho fatto il tampone e sono risultata negativa. Ho provato l'esperienza sulla mia pelle e ho pensato che fosse giusto aiutare gli altri come loro hanno fatto con me. L'aiuto dei miei vicini è stato fondamentale e io vorrei poter fare lo stesso per le persone positive in difficoltà». Oltre che da questo, Ventimiglia è mossa anche da una spinta interiore molto forte. «È un lavoro profondo che colpisce la parete di mattoni dell'anima sottolinea Questa pandemia mi ha cambiata completamente. Mi ha fatto vedere la vita sotto un altro punto di vista. Lavoro in un autogrill da 20 anni e ho capito che è il momento di coltivare altre passioni. Ora siamo in una nuova bolla di pandemia, speriamo che il buon Dio ci dia una mano. Io so che lui c'è e me lo sta dimostrando anche ora aiutando mia sorella».

