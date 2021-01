LA STORIA

C'è un cuore che batte, nel petto delle colline Unesco. Lungo la dorsale che si snoda fra Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio mondiale dell'umanità e terra del Prosecco Superiore, sorge Casa Maria Adelaide: il sogno di 14 famiglie, genitori angosciati per il futuro dei figli disabili («Cosa ne sarà di loro, dopo di noi?»), che vent'anni fa decisero di mettere insieme le rispettive paure per trasformarle in una speranza collettiva. Quella scommessa è stata vinta, oggi la comunità alloggio e il centro diurno accolgono 40 ragazzi, ma la sfida continua ancora, con il progetto Cantine solidali: a raccoglierla sono state le blasonate aziende vitivinicole della Docg, anch'esse curiosamente già 14, che hanno deciso di affidarsi agli artisti speciali della struttura di Vidor per le confezioni delle bottiglie e l'oggettistica di rappresentanza.

LA FUCINA

In queste settimane di festività, con i loro brindisi e le loro strenne, il laboratorio d'arte è una fucina di creatività al servizio delle bollicine: cassette per il vino, tappi che diventano portachiavi, collarini per le bottiglie e per le damigiane, borsette decorate, biglietti ricamati, ma anche collane e bracciali in vetro, girocolli di acciaio inox, mollette in legno colorato. Molto è materiale di recupero, come quello dei primi 8 bancali con cui è iniziato questo nuovo capitolo di una lunga storia, un piccolo aneddoto che racchiude il senso di una grande intuizione: cercare di tradurre una difficoltà in un'opportunità. «Era fallita un'azienda enologica del paese e tutto il patrimonio era andato all'asta. Gli acquirenti non sapevano che fare di quelle 500 vecchie cassette accatastate e stavano per buttarle via in blocco. Abbiamo detto: datele a noi. Così abbiamo messo su una piccola falegnameria, dove i nostri figli prima hanno ripulito il legno e poi l'hanno ridipinto, realizzando dei porta-bottiglie. Li abbiamo proposti a qualche cantina, il ritorno è stato buono. Allora ci siamo rivolti all'Unione delle Pro loco e al Consorzio di tutela del Prosecco Docg: da cosa è nata cosa, ancora una volta». A parlare è Udino Buso, uno dei genitori che all'epoca si autotassarono per 30 milioni di lire, ma che poi fra donazioni private (in particolare del conte Alberto Da Sacco) e contributi pubblici (per esempio della Regione) sono arrivati a raccogliere 2,6 milioni di euro, puntualmente rendicontati fino all'ultimo centesimo.

IL FRUTTO

Detta così, sembra facile. «Abbiamo sempre avuto tanto entusiasmo spiega Augusto Trinca, presidente dell'associazione Casa Maria Adelaide ma non sono mancati i momenti di scoramento, soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il problema era che i ragazzi, quando compivano 18 anni, dovevano lasciare l'istituto per disabili in cui stavano, senza nessuna prospettiva al di là della famiglia. Fondamentale è stato però l'incontro con la fondazione Il Nostro Domani, promossa da don Fernando Pavanello, che ci ha aiutati a raggiungere l'obiettivo del dopo di noi, tanto che nel 2005 abbiamo inaugurato la struttura». Non meno cruciali sono state inoltre le mele: in due decenni, con la campagna Frutto di un sostegno sociale, ne sono stati venduti qualcosa come 5.000 quintali, ai banchetti allestiti ogni novembre da 800 volontari. «Purtroppo l'età dei nostri ospiti avanza racconta Elena Bortolomiol, direttrice della cooperativa La Rete che gestisce Casa Maria Adelaide e qualcuno ha raggiunto i 65 anni. Tutti hanno disabilità gravi, ma non possiamo pensare di mandarli in casa di riposo, dopo una vita trascorsa in comunità. Per questo auspichiamo una riforma della legge regionale sui centri di servizio per i non autosufficienti: occorre iniziare a ragionare su nuovi modelli di Rsa per questo tipo di situazioni».

I MARCHI

Nell'attesa, Casa Maria Adelaide continua con le sinergie, anche perché gli ordini delle cantine cominciano a essere consistenti. Finora sono state consegnate 3.000 cassette e 6.000 borsette, il che ha comportato il coinvolgimento di altre cooperative sociali quali Vita e Lavoro, Ali e Sorgente, per un totale di 250 ragazzi impegnati in attività artistiche per i marchi enologici La Tordera, Guia, Gregoletto, Miotto, Sorelle Bronca, Rosa Natale, Val D'Oca, Tenuta Torre Zecchei, Farra, Riva Granda, Adami, Rive del Bacio, Somasòt e Col de Sas. Il piano di marketing sociale prevede una collaborazione di almeno cinque anni, con livelli di fedeltà che vanno da 2 a 5 stelle, corrispondenti a un impegno annuo graduato da 500 a 5.000 euro. È così che, agli enoturisti che vanno alla scoperta delle colline Unesco, ora succede di entrare in vigneti contrassegnati da un cartello speciale: Cantina solidale.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA