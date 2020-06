LA STORIA

BELLUNO Non esiste una data di scadenza a un grande amore che fa battere ancora forte il cuore a novant'anni e sa aspettare che il Coronavirus tolga il disturbo. Riuscendo a superare, sebbene avanti con gli anni, pure l'ostacolo di tre lunghi mesi di lontananza forzata, necessari per rispettare le misure anti contagio dell'emergenza. A raccontare la forza della loro storia capace di scalare le montagne più alte che capita di incontrare nella vita sono Vittoria e Giuseppe, 88 anni lei, 95 lui. Due anziani ospiti della Casa di riposo Padre Kolbe di Pedavena (Belluno).

Vedovi entrambi, Vittoria e Giuseppe si sono conosciuti cinque anni fa al loro arrivo in casa di riposo e da quel giorno, da quando l'affetto li ha all'improvviso colti di nuovo di sorpresa, sono diventati inseparabili. Almeno fino a quando l'emergenza Covid ha chiesto loro per la prima volta di rimanere lontani. Visto che le necessarie misure anti contagio hanno vietato agli anziani residenti nella struttura - colpita ad aprile da alcuni casi di Covid - gli spostamenti tra diversi reparti e l'utilizzo di tutti gli spazi comuni. Così dallo scorso 6 marzo i due bellissimi morosi in carrozza - che con la loro storia da cinque anni tengono in ostaggio il cuore dell'intera casa di riposo - non si erano mai più potuti incontrare. Tantomeno vedersi il tempo di una videochiamata sul tablet, perché dei problemi di vista di cui Vittoria soffre, le avrebbero impedito di guardare il suo amato. E avrebbe sofferto ancora di più la sua assenza.

Ma l'amore come sa correre sa pure aspettare. Così in una splendida giornata di sole, in giardino, rientrata l'emergenza, il primo giugno, Vittoria e Giuseppe si sono potuti tenere di nuovo mano nella mano: «Il mio Giuseppe», «La mia Vittoria», è stata la prima cosa che si sono detti dopo esser rimasti distanti l'uno dall'altra per tre lunghi mesi. Alle parole di lei: «Pensavo mi avessi abbandonata», lui ha risposto: «Sei il mio amore, non ti abbandonerò mai».

Il momento magico e delicato, come accade nelle più belle storie d'amore, non è scivolato via invisibile nel tempo. Così la bella foto di Vittoria e Giuseppe, immortalati mano nella mano dopo lunghi giorni di attesa, è stata pubblicata nella pagina Facebook della casa di riposo. E subito celebrata da un'onda di mi piace: «È stata una boccata di vita, di aria fresca e di speranza dice Monica Valesani, psicologa di Casa Padre Kolbe, autrice del bellissimo scatto dell'incontro tra i due anziani innamorati . In questo lungo periodo di distanza hanno sempre chiesto l'uno dell'altra. Sono una coppia. Ognuno di loro considera l'altro parte della propria vita. E dopo il tempo difficile di gestione dell'emergenza, vedere la vita che riparte è stato emozionante. E solleva il morale di tutti noi dopo l'esperienza dolorosa di aver visto i nostri anziani ospiti costretti a rimanere soli, lontani dalle famiglie, dai loro affetti più cari».

Passata la tempesta Covid, con tutti gli ospiti negativizzati, il tempo della socialità almeno all'aria aperta in giardino è tornato. Sebbene per pranzare ancora seduti uno accanto all'altra nel tavolo che la casa di riposo ha loro da sempre riservato nella sala da pranzo, tenendosi per mano, bisognerà aspettare ancora un po' di tempo, Vittoria e il suo Giuseppe ora non rinunciano certo a darsi appuntamento in giardino: «Sono innamorato di lei e lei di me - dice con lo slancio di un ventenne Giuseppe della sua amata Vittoria Tantissimo. È una donna speciale. Buona, comprensiva. Lei mi vuole bene e io voglio bene a lei. Da tanto tempo ormai, e per sempre».

Alessandra Vendrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA