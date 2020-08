LA STORIA

BARI Un giro in barca (gratuito) per provare ad alleviare un po' la solitudine estiva delle famiglie con bambini e ragazzi autistici. È la missione che si è dato Giuseppe Valrosso, un vigile del fuoco barese di 48 anni, pescatore dilettante per passione e proprietario di un gommone di otto metri, che dopo aver postato un messaggio di due righe su Facebook è stato letteralmente travolto da commenti e prenotazioni per il giro offerto che probabilmente lo impegneranno per tutta l'estate e oltre.

Tutto nasce in una sorta di ponte della solidarietà a tutto Mezzogiorno tra Napoli e Bari. La storia è incominciata martedì scorso, quando sul profilo del napoletano Genny autismo è stato postato un video di un ragazzo autistico che si divertiva a fare un bagno davanti al lungomare di Napoli e il nonno Antonio che lo ha accompagnato, dalla sua piccola barca spiegava quanto bene gli facesse questo svago concludendo: «Vorrei avervi tutti su questa barca ragazzi». Un video molto toccante che ha superato gli Appennini e ha impressionato molto il vigile del fuoco Valrosso.

MESSAGGIO VIRALE

Dopo aver pensato a come poter dare un aiuto ai tanti bambini e ragazzi autistici, due giorni dopo, sulla sua pagina ha lanciato il suo appello: «Regalo a mie spese giro in barca a ragazzi autistici (ripeto gratuitamente) zona Bari», chiedendo ai suoi follower di condividerlo. Un messaggio che in poco tempo è diventato virale raggiungendo mentre scriviamo le oltre duemila condivisioni e centinaia di prenotazioni. E così anche la pagina facebook di Giuseppe, Pino per i suoi amici, è stata stravolta. Adesso è tutto un rincorrersi di ringraziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA