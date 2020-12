LA STORIA/2

ROSETO (TERAMO) «Guardi ho vinto 10 euro, passo a riscuotere, oggi sono stato fortunato». Per il pensionato di 80 anni, uno dei tanti che vivono sulla soglia della povertà, quei pochi soldi vinti al Gratta e Vinci rappresentavano già tanto in un lunedì grigio e freddo. Ed è trasecolato quando il barista gli ha detto: «Qui c'è qualche zero in più». Erano 100mila euro. Sarà un bel Natale per l'80enne abruzzese che vive sulla costa. Il biglietto è stato acquistato con due euro la vigilia della festa dell'Immacolata al bar Rosso di Sera di piazza Ungheria, a Roseto degli Abruzzi.

IL CLIENTE

«L'anziano è entrato subito dopo pranzo - racconta il titolare del bar, Lello De Luca - per un caffè. Ha pagato con 5 euro e mentre prendeva il resto ci ha detto: Se mi fa scegliere un Gratta e Vinci in mezzo al mazzo ne compro uno». L'80enne ne ha preso uno da due euro ed è andato via. Dopo 10 minuti è tornato, voleva incassare la vincita convinto di aver vinto una piccola somma, 10 euro appunto. La sua vista è debole e spesso gli fa brutti scherzi, grattando non si era accorto del valore reale della vincita. E di certo non si aspettava la reazione del titolare del bar. «Quando ho preso in mano il biglietto per controllarlo e pagarlo, mi sono subito reso conto che non erano stati vinti 10 euro - prosegue nel racconto il titolare - C'era un errore, erano molti di più». Anche il titolare del bar ha vacillato davanti alla lettura della cifra. «Ho passato il tagliando all'interno della macchinetta e sullo schermo è uscita la scritta: Con questo ticket ha vinto centomila euro. Il pensionato, ma anche io e il barman, siamo rimasti immobili, pietrificati. Le nostre labbra erano incollate, ci guardavamo solo negli occhi. Poi tutti e tre siamo scoppiati in un urlo liberatorio». Nessuno si aspettava una cifra del genere, in questi tempi di grande ristrettezza una vincita così spazza via il pessimismo e al pensionato farà molto comodo.

LA GIOIA

Dopo la sorpresa, l'80enne è arrossito. «Ecco il biglietto, ora vada in banca» ha detto il titolare del bar. L'incredulità ha preso il posto della gioia pura. Il fortunato pensionato ha voluto lasciare un paio di bottiglie di spumante da offrire agli avventori del bar. «Ovviamente tutto nel rispetto delle normative sul Covid - spiega il titolare - come ci ha chiesto il pensionato abbiamo offerto da bere ai clienti della giornata, uno alla volta, tutto secondo le disposizioni del Dpcm». E ogni cliente ha voluto sapere la storia della vincita di 100mila euro e del clamoroso errore iniziale.

LA PROMESSA

«Prima di andare via - conclude Lello De Luca il pensionato mi si è avvicinato e a bassa voce mi ha detto: Non ti preoccupare, non sarò l'unico a passare un felice Natale. Il giorno stesso che mi accreditano i soldi, passo e faccio un bel regalo a te e al tuo collega. Speriamo mantenga la parola data. In un momento di crisi come questa, dove la mia tipologia di attività commerciale è tra le più colpite a causa della pandemia e dei numerosi provvedimenti presi da Governo, di certo, qualche soldino mi farebbe davvero comodo». Il titolare del bar, come tutta la categoria, sta soffrendo molto in questo periodo. L'Abruzzo viene dalla zona rossa. «La situazione è molto dura - ammette - ma noi ci crediamo, vogliamo andare avanti, siamo aperti per l'asporto». La notizia, come avviene nelle piccole realtà di provincia, si è sparsa subito in città e ieri qualche cliente in più si è visto, soprattutto per tentare la fortuna nel bar abruzzese. Top secret il nome del vincitore. «Non lo sappiamo, non è un cliente abituale», dicono solo al bar.

Tito Di Persio

Rosalba Emiliozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA