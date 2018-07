CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIA/1ROMA Romana, 31 anni, Giorgia F. non studia, non lavora, né cerca un impiego. Vive con i genitori, aiuta in casa, trascorre molto tempo con le amiche. Non ha mai lavorato? «Dopo il liceo, non avevo molta voglia di studiare, così ho iniziato a fare piccoli lavoretti, ho fatto la babysitter, la barman, cose così, a un certo punto ho seguito un corso di wedding planner, desideravo un lavoro creativo». E non ha trovato nessun impiego che le piacesse? «Alla fine erano tutti mestieri faticosi rispetto a quanto venivano pagati e...