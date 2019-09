La statua di D'Annunzio fa litigare Italia e Croazia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Ma è mai possibile offendersi per un centenario, e pure un centenario molto importante, perché è quello in ricordo di un passaggio politicamente e culturalmente essenziale dell'Europa moderna? Ad essersi offesa è la Croazia. Il motivo di tanta indignazione è Gabriele D'Annunzio con l'impresa fiumana del 1919. Il colmo è che si sia arrivati quasi a una crisi diplomatica per questo argomento. Con i croati che dicono: «D'Annunzio era un fascista!». E non c'è niente da ricordare, semmai da condannare. Punto. Invece si potrebbe...