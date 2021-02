LA STORIA

ROMA Shamima Begum, fuggita a soli quindici anni da Londra nel 2015 per diventare una sposa del califfato, non potrà mai più fare ritorno in Inghilterra. Lo ha stabilito ieri la Corte Suprema di Londra. La sentenza definitiva rovescia il verdetto di appello, emesso in luglio, che aveva accolto il ricorso presentato dalla giovane e dalla famiglia contro la revoca della cittadinanza britannica, decisa d'autorità nel febbraio 2019 da Sajid Javid, allora ministro dell'Interno del governo di Theresa May. Il diritto alla cittadinanza acquisito per nascita, quindi, per Shamima Begum non varrà più. Il suo status ora è quello di apolide.

LA FUGA

Cresciuta a Bethnal Green, nella zona est di Londra, da genitori originari del Bangladesh, Shamima è una delle quindici donne inglesi che, dalla costituzione dello stato islamico tra Iraq e Siria nel 2012, hanno volontariamente deciso di raggiungere il califfato per sostenere la sua ideologia e unirsi in matrimonio ai combattenti jihadisti. Molte di loro, a livello internazionale almeno un centinaio, sono morte, scomparse, detenute o, come Shamima, tenute in specifici campi profughi in Iraq e Siria. Nei campi ci sono migliaia di donne, alcune ancora considerate potenzialmente pericolose perché non hanno rinnegato la loro adesione al califfato, altre costrette a vivere insieme a loro, spesso con i figli avuti dagli jihadisti, perché i loro paesi di provenienza rifiutano di prenderle in carico.

Shamima Begum era ricomparsa alle cronache internazionali nel 2019 proprio dal campo profughi di al-Hawl, in Siria, e aveva raccontato ai cronisti inglesi la sua triste vicenda chiedendo di poter tornare in Inghilterra. La donna aveva già perso due bambini avuti da un jihadista per malnutrizione e malattie, ed era incinta di un terzo figlio. Avrebbe voluto partorire in Inghilterra, subendo poi ovviamente il corso della giustizia nei suoi confronti. Nelle affermazioni ai cronisti del Times, però, non c'era stata traccia, almeno inizialmente, di un pentimento per le scelte fatte in precedenza, cosa che aveva indotto l'allora ministro degli Interni inglese, Sajid Javid, a revocarle la cittadinanza. Secondo la Cnn la donna avrebbe partorito poco la decisione amministrativa da parte del governo inglese. Il governo May, seguito poi sulla stessa linea da quello attuale di Boris Johnson, aveva invocato ragioni di sicurezza nazionale e ipotizzato che Shamima potesse chiedere alternativamente per le origini dei genitori il passaporto del Bangladesh (Paese in cui peraltro non ha mai vissuto e che ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di accoglierla).

L'APPELLO

Lo scorso luglio la decisione era stata ribaltata dalla Corte d'Appello, che aveva dato torto all'esecutivo, difendendo il mantenimento alla cittadinanza come un diritto fondamentale per una britannica di nascita, qualunque cosa avesse fatto. Ora la sentenza definitiva chiude ogni possibilità per la donna di fare rientro in quella che, un tempo, era la sua patria. Nel dispositivo, il giudice relatore, lord Robert John Reed, ha definito sbagliato il verdetto d'appello, sottolineando che la valutazione dei rischi per la sicurezza nazionale è competenza del ministro dell'Interno, il quale rende conto delle sue responsabilità al Parlamento eletto. Reed ha ammesso che «la privazione della cittadinanza potrà avere un profondo effetto sulla vita della giovane». Ma ha aggiunto che «occorre tenere conto anche delle gravi conseguenze della vicenda in termini d'interesse pubblico» e che «sarebbe irresponsabile per la Corte accogliere il ricorso senza riguardo verso gli interessi della sicurezza nazionale».

Cristiano Tinazzi

