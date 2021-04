Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SPERIMENTAZIONEVERONA Al via anche dal Nordest i voli Covid tested. Arrivavano non solo dal Veneto, ma pure dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna e dal Piemonte, i 170 turisti che ieri alle 10 sono partiti dall'aeroporto Catullo di Verona per una settimana di vacanza alle Canarie, a bordo di un Boeing 737/800 della compagnia aerea Neos. I passeggeri hanno presentato l'esito negativo del tampone molecolare...