LA SPERIMENTAZIONE

VENEZIA L'impresa di costruzioni padovana Mengato attiva da 121 anni che non s'è mai fermata e non ha registrato contagiati perché per la sicurezza ha sempre avuto un'attenzione «maniacale» con tanto di test sierologici. L'azienda dei parquet trevigiana Itlas che ha chiuso prima del 12 marzo perché vedeva i dipendenti preoccupati ma che ha riaperto con prudenza e in modo scaglionato nei giorni scorsi «perché dopo tutti protocolli di sicurezza e la formazione attuata ora i nostri 100 ragazzi si sentono tranquilli e anzi non vedono l'ora di tornare al lavoro». Il marchio dell'eccellenza dei liquori Luxardo di Torreglia passato tra guerre e persecuzioni che non ha mai chiuso rivoluzionando la sua organizzazione già da febbraio per non mettere nessun lavoratore in cassa integrazione e «pesare sulla collettività» e che oggi può dire di essere libera dal Covid-19 anche grazie alla «grandissima collaborazione» dei 51 addetti. E la blindata Isoclima di Este, che prima di riaprire due settimane fa ha fatto tampone e test sierologico a tutti i dipendenti scoprendo tre positivi asintomatici e bloccandoli prima del ritorno al lavoro, il tutto in una piena collaborazione con lavoratori e sindacati.

Quattro delle aziende pilota libere dal Covid scelte dalla Regione Veneto per sperimentare i protocolli da Fase 2, un modello per la ripresa ai tempi del coronavirus. «Due giorni prima di ripartire a inizio aprile - spiega l'amministratore delegato della Isoclima di Este (Padova), Paolo Cavallari, 55 anni - abbiamo raccolto l'invito della regione ed effettuato tamponi e test sierologici ai primi 100 dipendenti, tutti consenzienti e informati, che dovevano tornare al lavoro il 6 aprile. Ce li ha forniti la Regione e abbiamo pagato ben volentieri di tasca nostra perché per noi la prima sfida è la sicurezza e quei test non solo facili da trovare in commercio. Poi abbiamo rifatto il tampone per tutti e all'inizio della scorsa settimana, col ritorno al lavoro di altri 100 addetti, abbiamo attuato la stessa procedura. Tutti i dati vengono raccolti dalla Regione: i risultati incrociati sono stati utili per identificare tre persone che erano asintomatiche ma positive. Per fare i tamponi abbiamo organizzato un presidio medico all'interno di uno dei nostri stabilimenti: i lavoratori già indossavano mascherine e guanti prima di scendere dall'auto. Le persone erano contente perché vedevano il controllo come positivo per loro e per tornare al lavoro in piena sicurezza». L'esperienza della Isoclima passa dall'utilizzo di tutte le protezioni ormai classiche - mascherine, guanti monouso, occhiali, gel, sanificazione degli ambienti, orari scaglionati, smart working - ma anche dal varo di due comitati: «Uno di crisi che si riunisce tutti i giorni compresi sabati e domeniche del quale fa parte tutta la mia prima linea di manager, i responsabili sicurezza e ambiente - spiega Cavallari -. E abbiamo poi varato un comitato di controllo del quale fanno parte i rappresentanti sindacali. Abbiamo già investito 30mila euro ma sappiamo che è solo l'inizio. Più che cavia ci sentiamo dei precursori di quello che dovranno fare tutte le aziende d'ora in poi».

AL LAVORO A PIEDI

«Noi siamo un'azienda alimentare da anni allenata sulla sicurezza e abbiamo aderito ben volentieri all'invito a partecipare al programma della Regione Veneto - spiega Giorgio Luxardo dell'azienda dei liquori padovana -. Per nostra fortuna i nostri dipendenti non devono utilizzare mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro e quindi non entrano in contatto con nessuno. In generale li dobbiamo ringraziare: si sono dimostrati collaborativi e responsabili, tanto da non aver rilevato nessun positivo al virus dopo alcune settimane di convivenza. Abbiamo trovato, con difficoltà ma trovato, mascherine guanti e visiere, aziende del territorio che si sono subito prestate alla sanificazione dell'ambiente di lavoro, negli uffici e nello stabilimento siamo riusciti a garantire il necessario distanziamento tra le persone anche con lo scaglionamento degli orari di entrata ed uscita, abbiamo lavorato con turno unico di sei ore per evitare gli ovvi assembramenti in mensa, lo Spisal ha fatto un controllo approfondito senza rilevare criticità importanti. Ci aspettiamo che vengano resi disponibili al più presto i test per capire anche da soli a che punto siamo, la nostra tranquillità è fondamentale per continuare questo percorso». «I nostri ragazzi ci hanno dato piena disponibilità, non vedevano l'ora di tornare al lavoro - dice Patrizio Dei Tos della Itlas di Cordignano (Treviso), 57 anni - abbiamo predisposto tutte le protezioni anche se è stata dura trovarle e vareremo anche il Covid manager. Ma vorremmo fare i test sierologici, purtroppo non è così facile averli anche pagando». «Il nostro è un protocollo rigidissimo, sia in cantiere che fuori: diamo anche un bonus per i dipendenti che vengono al lavoro con la loro auto e abbiamo anche un comitato di controllo dei rischi interno con persone che ispezionano i nostri vari cantieri - afferma Antonio Mengato, 39 anni - con una app misuriamo la temperatura a tutti più volte al giorno. Utilizziamo guanti rinforzati e protezioni particolari. Ma ora spero che cambino anche le regole per gli appalti: la sicurezza deve essere un valore decisivo, stop ai massimi ribassi».

Maurizio Crema

