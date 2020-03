LA SPERIMENTAZIONE

VENEZIA L'azienda produttrice è molto prudente e l'Agenzia italiana del farmaco è altrettanto cauta. Ma tutti vogliono provare questo antivirale giapponese dall'impronunciabile nome di Favipiravir (va meglio con la denominazione commerciale: Avigan), a cominciare dal Veneto. Per cui ieri l'esultanza è stata politicamente e geograficamente trasversale all'annuncio del ministro Roberto Speranza sull'imminente sperimentazione del medicinale giapponese: «Nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi, come già avvenuto per le altre in corso».

L'EFFICACIA

Pensare che la giornata non pareva iniziata sotto i migliori auspici, a sentire le dichiarazioni a Circo Massimo di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità: «Tutti noi siamo attenti a segnali relativi a farmaci che possono essere efficaci, ma non vi è nessun dato che dimostri inconfutabilmente l'efficacia dell'Avigan». Sempre in mattinata, il governatore Luca Zaia ribadiva il rispetto per «leggi e autorizzazioni», ma al tempo stesso pungolava l'Aifa, presieduta dal veneto Domenico Mantoan: «Invito la comunità scientifica ad avere un approccio più liberale per la sperimentazione». Tuttavia mentre le ore passavano, in attesa della decisione degli esperti, la stessa casa farmaceutica frenava. «Fujifilm è al corrente della grave situazione che si sta verificando in Italia, tuttavia in questa fase l'azienda non è in grado di divulgare alcun piano per l'uso di Avigan in altri Paesi. Per valutare la sua efficacia e sicurezza nei confronti di Covid-19, Fujifilm prevede di avviare uno studio clinico in Giappone», dichiarava Mario Lavizzari, dirigente della divisione italiana del colosso nipponico, alludendo al fatto che finora il medicinale è stato «somministrato a coloro che sono stati infettati da una nuova influenza o dal riemergere delle infezioni del virus dell'influenza», mentre al momento «non esistono prove scientifiche cliniche pubbliche che dimostrino l'efficacia e la sicurezza di Avigan contro Covid-19».

IL VIA LIBERA

Poi nel pomeriggio è arrivato il via libera al test da parte della commissione tecnico-scientifica dell'Aifa, che ha annunciato di essere «impegnata nella valutazione di un programma di sperimentazione clinica per valutare efficacia e sicurezza di questo trattamento», pur precisando di agire «sulla base di preliminari e limitate evidenze». Zaia ha espresso soddisfazione per la decisione, ma con un'aggiunta significativa: «È giusto e corretto non dare facili speranze. Questa è infatti una sperimentazione scientifica». Ospite di Otto e mezzo, del resto, il direttore generale Nicola Magrini ha puntualizzato: «A mio avviso si è parlato un po' impropriamente di questo vecchio farmaco antinfluenzale, l'Avigan, creando alte aspettative. Oggi, visti i dati preliminari disponibili, il comitato tecnico-scientifico ha pensato a uno studio sull'Avigan ma le risposte non arriveranno prima di 3 o 4 settimane».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA