LA SPERIMENTAZIONE

VENEZIA Già primatista nei tamponi rinofaringei, ora il Veneto è anche apripista dei test salivari. Avanguardia in Italia è l'Università di Padova, con la sperimentazione dell'esame molecolare sui suoi 8.000 docenti, tecnici e amministrativi: una volta ogni tre settimane a partire da questo mese, non più tramite il fastidioso bastoncino infilato da un operatore sanitario nel naso e nella bocca del soggetto, bensì attraverso un cotton fioc che l'interessato mastica per un attimo, ripone in una scatoletta e deposita in un contenitore, da dove verrà prelevato e analizzato nel giro di poche ore. «Stiamo pian piano uscendo dal metodo invasivo e andando verso l'autodiagnosi di massa», annuncia il governatore Luca Zaia, nel giorno in cui la Regione supera i 4 milioni di controlli anti-Covid: «Ma non c'è un'emergenza sanitaria precisa perché con 142 ricoverati in area non critica e 18 in Terapia intensiva, dire che c'è un'emergenza ospedaliera significa raccontare le bugie».

PRIMA ASSOLUTA

Affiancato dall'assessore Manuela Lanzarin e dal microbiologo Roberto Rigoli, coordinatore della rete veneta dei 14 laboratori pubblici, Zaia presenta la «prima assoluta a livello nazionale» promossa dal Bo, che il 28 settembre avvierà l'anno accademico in presenza. «Fin da maggio abbiamo lavorato moltissimo per garantire la sicurezza delle nostre aule: distanze, flussi, igiene, mascherine, cartelloni, steward, affitti di nuovi spazi in Fiera per i corsi numerosi che da soli ci costano 2 milioni di euro», spiega il rettore Rosario Rizzuto, accompagnato dalla prorettrice alla didattica Danila Mapelli e dal presidente della Scuola di medicina Stefano Merigliano. Ma c'è pure Mario Plebani, direttore del Dipartimento didattico scientifico assistenziale integrato e specialista in Medicina di laboratorio, perché oltre al distanziamento sociale e alla protezione individuale, serve anche la sorveglianza attiva. «Il virus circola sottolinea Rizzuto e i giovani, spesso asintomatici, possono esserne inconsapevolmente una fonte occulta di diffusione».

I CONTATTI

Testare i 60.000 iscritti all'Ateneo? «Sarebbe impossibile», risponde il rettore. Ecco perché, almeno per il momento, per gli studenti è stato deciso piuttosto di modificare l'app OrariUnipd, finora usata per registrare le presenze alle lezioni mediante la lettura del codice QR proiettato dal professore e rilevato con lo smartphone. Adesso infatti il sistema memorizzerà anche il numero di posto occupato dal singolo ragazzo, in modo da poter ricostruire i contatti degli eventuali positivi che dovessero essere comunicati dalle autorità sanitarie, sottoponendoli all'analisi molecolare.

LA DIAGNOSI

Quella che sarà invece effettuata per il personale dell'Università, «su base volontaria, anche se ci aspettiamo un'alta adesione», come rimarca Rizzuto, che oggi a Vicenza illustrerà l'operazione al ministro Gaetano Manfredi, «perché immaginiamo che pure altre realtà vorranno verificare questa possibilità diagnostica». Ecco, appunto: a differenza dei kit rapidi, impiegati ad esempio negli screening ai turisti e ai lavoratori di rientro dall'estero, l'esame molecolare sulla saliva varrà già come diagnosi, dunque in caso di positività non avrà bisogno del tampone di verifica, «perché ha ormai dimostrato un'affidabilità pari, se non superiore, oltretutto ad un costo inferiore, di pochi euro». Così come avviene in laboratorio con il bastoncino infilato nel naso e nella faringe, del resto, anche nel cotoncino tenuto in bocca viene cercato l'Rna, cioè il codice genetico del virus, mentre nel test che dà la risposta in pochi minuti viene rilevato l'antigene, cioè la proteina spike che ricopre la superficie del patogeno.

IL FUTURO

Come evidenziato nell'appello dei dieci ricercatori, fra cui i padovani Antonella Viola e Luca Scorrano, il futuro sarà comunque una combinazione delle due metodiche: test antigenici, dunque molto rapidi, ma salivari, quindi poco invasivi. Ma allora che fine faranno i tamponi di Andrea Crisanti? «Intanto non sono di Crisanti replica Zaia bensì della sanità veneta. Comunque la strada è ormai segnata verso l'evoluzione della tecnologia». «Nessun personalismo aggiunge Plebani ma lavoro di squadra. Non a caso la grandezza della risposta del Veneto è consistita nel mantenimento della rete dei laboratori, che hanno saputo gestire al meglio la diagnostica molecolare in questi sette mesi».

Angela Pederiva

