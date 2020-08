LA SPERIMENTAZIONE

ROMA «Sto bene e mi sento felice, un po' emozionata ma tanto orgogliosa perché ho l'opportunità di fare qualcosa di buono per gli altri, spero che questo mio gesto serva e che non venga vanificato, che le persone siano più responsabili». La prima volontaria a cui è stata iniettata la prima dose del vaccino sperimentale tutto made in Italy contro il Covid-19, è una donna e ha cinquant'anni. Se tutto andrà per il meglio, a primavera l'antidoto sarà commercializzato e lei entrerà nella storia. É arrivata puntuale, poco prima delle 8, nella palazzina Alto Isolamento dell'Istituto nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, ha salutato l'équipe di ricercatori e sanitari che la supporterà passo passo e si è sdraiata sul lettino, così come le era stato spiegato quando è stata chiamata, pronta per il fatidico momento.

NESSUN TENTENNAMENTO

«Serena, per nulla tesa e preoccupata», così la descrive chi l'ha incontrata per un attimo. Un atteggiamento che ha quasi spiazzato i camici bianchi già persuasi di doverla rassicurare o incoraggiare oltremodo. Nulla di tutto questo. Capelli fatti, un grande sorriso illuminato dal proposito di essere d'aiuto alla collettività: «Ho fiducia nel sistema sanitario pubblico, mi fido di questa struttura», ha detto tendendo il braccio per l'iniezione. Anche lei come altri volontari è intenzionata a devolvere il rimborso spese (circa 700 euro) alla ricerca.

Per quattro ore è rimasta in osservazione, monitorata secondo il protocollo. Le sono stati presi i parametri, eseguiti i prelievi di rito. Poi ha salutato ed è tornata a casa, continuerà a essere monitorata per 12 settimane. «Sta benissimo», ha assicurato il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia che ieri con il professore Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto, tutta la squadra che sta lavorando al progetto, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, ha tenuto un veloce briefing con la stampa. Il vaccino GRAd-COV2, brevettato dalla società romana ReiThera, sarà testato nella prima fase su 90 volontari selezionati tra gli oltre 7mila candidati che si sono offerti. I prossimi due volontari saranno vaccinati domani. Poi, se non si osserveranno reazioni collaterali, si passerà ai successivi tre, che riceveranno una dose più alta. E si andrà avanti fino a 24 settimane per questa prima fase. Mentre la seconda e la terza fase di sperimentazione si sposterà in Paesi esteri dove il virus ha maggiore diffusione, come Brasile e Messico.

«Da oggi inizia una fase storica della ricerca - ha commentato Zingaretti - il vaccino italiano sarà pubblico e a disposizione di tutti». Ha poi ribadito le semplici regole, «non 100 ma tre» per contribuire al contenimento del contagio: «Mascherina, distanze minimi, lavaggio delle mani».

«UNA GUERRA»

Mentre Ippolito ha sottolineato come «l'Italia entra da protagonista nella guerra dei vaccini, una guerra non per arrivare primi, ma per mettere il Paese in un sistema di parità e non essere schiavo di altri». L'assessore D'Amato, ha parlato invece di «speranza per un vaccino che possa finalmente farci uscire dalla pandemia che tanto ci sta impegnando», difendendo l'istituto dagli attacchi no-vax apparsi sui social. Per la realizzazione dell'obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni dalla Regione Lazio e 3 milioni dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica. È realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera di Castel Romano. Prevede un'unica somministrazione e si basa su un virus reso inoffensivo e incapace di moltiplicarsi, utilizzato come una navetta per trasportare nelle cellule l'informazione genetica che corrisponde alla proteina Spike. In primavera, secondo i piani, potrà essere pronta la formula farmacologica da commercializzare, con il via libera dell'Aifa.

Alessia Marani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA