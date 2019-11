La speranza di Manuel «Danni non definitivi tornerò a camminare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROMA Nove mesi. È il tempo trascorso dalla notte del 2 febbraio scorso. Dalle ore tragiche in cui Manuel Bortuzzo, allora 19enne nuotatore veneto, è rimasto vittima di uno scambio di persona all'esterno di un pub alla periferia di Roma. Nove mesi separano questo ragazzone di un metro e 92 che da piccolo voleva fare il pilota, dagli attimi in cui un colpo di pistola lo ha raggiunto alla schiena, costringendolo a vivere - come si è detto fino a questo momento - per sempre in sedia a rotelle. Nove mesi che ora però, si scopre...