LA SPEDIZIONE

PADOVA Una commercialista e il suo fidanzato, di professione elettricista, hanno aggredito a pugni e schiaffi il noto penalista padovano Piero Longo, mandandolo all'ospedale. La polizia li ha poi arrestati con l'accusa di lesioni personali gravi. Ma è un'aggressione dai contorni ancora oscuri quella che si è consumata l'altra sera attorno alle 23.30 nell'androne dell'elegante palazzo di riviera Tiso da Camposampiero, nel cuore di Padova, in cui risiede l'ex senatore di Forza Italia, nonché legale di Silvio Berlusconi.

I due aggressori hanno suonato più volte al citofono invitando ripetutamente Longo a scendere. E quando se le sono trovato davanti lo hanno insultato per poi prenderlo a pugni e schiaffi. Il legale è stato raggiunto da vari colpi al volto e in altre parti del corpo. Sarebbe stata in particolare la donna a sferrare le botte più violente. Longo ha iniziato ad urlare ma i due non sembravano aver intenzione di smettere. A quel punto l'avvocato ha estratto dalla tasche una pistola regolarmente detenuta e ha sparato due colpi in aria per allontanare gli aggressori. Solo a quel punto i due si sarebbero impauriti, ma sono riusciti a strappare la pistola dalle mani dell'avvocato e si sono allontanati assieme a un'altra donna che li accompagnava e che ha assistito alla scena sulla strada senza prendere parte all'aggressione.

Il legale ha riportato varie contusioni al volto, con una prognosi di guarigione di venti giorni. I suoi aggressori sono stati arrestati dalla polizia e si trovano ora ai domiciliari. Si tratta di Luca Zanon, 48enne trentino con residenza a Predazzo, di professione elettricista, e la compagna Silvia Maran, 47enne commercialista padovana. Erano accompagnati da un'altra donna, una 31enne padovana, che è stata denunciata a piede libero per concorso morale nell'aggressione.

MOVENTE OSCURO

Le ragioni di quest'imboscata di inaudita violenza restano ancora tutte da chiarire. É stato un vicino di casa, attratto dalle urla del legale, a prestare i primi soccorsi a Longo. Il volto dell'avvocato era ridotto a una maschera di sangue. Sono stati allertati sia il Suem che il 113. In riviera Tiso da Camposampiero sono arrivati un'ambulanza e un paio di volanti della questura. Il legale è stato accompagnato al pronto soccorso per le medicazioni e gli accertamenti di prassi. I medici avrebbero voluto ricoverarlo ma Longo ha preferito rientrare a casa.

I poliziotti si sono messi sulle tracce dei due aggressori. Luca Zanon e Silvia Maran sono stati rintracciati poco distante. Non si erano dati alla fuga, anzi: avevano allertato anche loro la questura raccontando quanto era appena accaduto. E agli agenti delle volanti hanno consegnato la pistola sottratta a Longo nei concitati momenti successivi allo sparo dei due colpi in aria.

LE TELECAMERE

Il caso è stato affidato agli investigatori della Squadra mobile che hanno provato a ricostruire l'episodio sulla base delle dichiarazioni della vittima acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'aggressione non ha avuto testimoni oculari ed è stata ripresa soltanto nelle fasi iniziali. Zanon e la Maran hanno infatti colpito Longo al riparo dell'androne del palazzo.

Domani dovranno comparire davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida dell'arresto. E sarà con tutta probabilità l'occasione per raccontare la loro verità, per spiegare le ragioni della veemenza e della brutalità con cui hanno picchiato l'anziano avvocato.

Luca Ingegneri

