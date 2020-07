LA SPARATORIA

MIRA (VENEZIA) Ore 8.30 di ieri, via Malapaga 25, Mira, riviera del Brenta. Le sirene dell'ambulanza e quelle di due pattuglie dei carabinieri. Le urla: «Vi ammazzo tutti». Poi i colpi, nitidi e assordanti nel silenzio della mattina. Sono quelli sparati da L.M., 67 anni, con il suo fucile calibro 12, una doppietta, verso i carabinieri della tenenza di Mira che assieme al comandante, il tenente Massimo Andreozzi, erano intervenuti in quella casa bianca, chiamati dai medici del Suem che al 112 avevano raccontato di un uomo in difficoltà.

Nessuno, nemmeno i militari dell'Arma potevano immaginare che il sessantasettenne - ora in carcere con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di armi e munizioni, minaccia aggravata dall'utilizzo delle armi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale - fosse armato. La doppietta con cui ha sparato due colpi ai carabinieri, ferendo la moglie con una scheggia, era del padre. Ma lui non aveva mai fatto il passaggio di proprietà e quindi per i server delle forze dell'ordine era un uomo disarmato. Pericoloso, forse. Arrabbiato di sicuro. Ma solo il destino e la prontezza dei tre militari (due di loro feriti) e del loro comandante ha fatto sì che un intervento dell'ambulanza diventasse, in una settimana, il secondo omicidio di Mira, paese ancora scosso dai colpi d'arma da fuoco che alle prime luci di sabato scorso sono costati la vita ad Andrea Baldan, ucciso (per la procura) dal nuovo compagno della sua ex moglie, Simone Meggiato.

IL BLITZ

Tutto comincia alle prime luci di ieri. Il sessantasettenne, con alcuni problemi psichiatrici alle spalle, non si sente bene e inizia a imprecare contro la moglie. Lei capisce subito che qualcosa non va in suo marito, tenta di calmarlo ma i suoi sforzi vengono subito vanificati. Allora decide di chiamare il Suem 118. Quando i medici arrivano, il sessantasettenne si irrigidisce ancora di più: la sua furia monta e decide di barricarsi nella propria camera da letto. È il prologo di quanto succederà da lì a pochi minuti, quando nella villetta di via Malapaga arriveranno anche due pattuglie dei carabinieri della tenenza di Mira. Con loro anche il tenente Andreozzi che cerca di parlare con l'uomo provando a convincerlo ad uscire dal proprio arrocco. Per precauzione i militari decidono di indossare il giubbino antiproiettile, anche se il sessantasettenne non risultava essere titolare di armi o di licenze per sparare. È una decisione di routine, ma è la mossa che salva la vita ai militari.

I COLPI DI FUCILE

Il resto della storia si dipana davanti agli occhi dei carabinieri, dei medici e della moglie del sessantasettenne in pochissimi secondi. L'uomo, dopo aver gridato più volte da dentro la stanza «vi ammazzo tutti», apre la porta. Tra le mani ha un fucile calibro 12, una doppietta che - ma lo si scoprirà soltanto dopo - era del padre e che lui aveva conservato senza mai denunciare il regolare passaggio di proprietà. Quando il comandante della tenenza cerca di convincerlo a posare l'arma, lui spara. Ad altezza d'uomo. Il colpo, deviato dal tenente che riesce ad alzare la canna del fucile, si conficca nel termosifone alle spalle dei carabinieri. Che a quel punto non possono più indugiare e saltano addosso all'uomo, spingendo il fucile verso l'alto. Parte un secondo colpo che si conficca nel soffitto: una scheggia però ferisce la moglie, curata dai medici che erano rimasti in casa. Il sessantasettenne viene disarmato, arrestato e portato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Dolo, dov'è piantonato.

Il rapporto dell'Arma parla di due militari feriti. Cronaca di una tragedia sfiorata.

